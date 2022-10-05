Yoğun bakımdaki şiddet görüntülerine müfettiş görevlendirildi
Bugün sosyal medyada İstanbul'da yer alan bir hastanede yoğun bakım servisinde şiddet görüntüleri yer almıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da özel bir hastanedeki sağlık çalışanının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle ilgili müfettiş görevlendirildiğini ve suçluların kesinlikle cezasını çekeceğini bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün medyada paylaşılan, İstanbul'da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek." ifadesini kullandı.
İstanbul'da özel hastanedeki sağlık çalışanının, yaşlı ve konuşamayacak durumdaki kadın hastaya hakaret edip, yüzüne para attığı görüntüler sosyal medyada yer almış ve tepki uyandırmıştı.
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Bugün medyada paylaşılan, İstanbul'da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 5, 2022