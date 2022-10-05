Özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin yayın yasağı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, görüntülerin farklı mecralarda yayınlandığı ve bu durumun soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesine engel olduğu gerekçesiyle, soruşturma tamamlanana kadar dosya kapsamı hakkında yazılı, görsel ve sosyal medyayla internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yasaklanması talep edildi.

Talebi değerlendiren Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, evrak içeriğinin incelenmesinde henüz delillerin tam olarak toplanmamış olduğu, talebin Anayasa'nın 28/3 ve 26/2. maddelerindeki istisnalar kapsamında kaldığı gerekçesiyle, kamu sağlığını dikkate alarak Başsavcılığın talebinin kabulüne karar verdi.

Hakimlik, dosya kapsamı hakkında yazılı, görsel ve sosyal medyayla internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılmasının yasaklanmasına hükmetti.

İstanbul'da özel hastanedeki sağlık çalışanının, yaşlı ve konuşamayacak durumdaki kadın hastaya hakaret edip, yüzüne para attığı görüntüler sosyal medyada yer almış ve tepki uyandırmıştı.