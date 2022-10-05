İkinci el otomobil piyasası durgun

Pandemi dönemi sonrası otomobil fiyatlarındaki yükseliş yavaşladı, son dönemde fiyatlarda az da olsa düşüşlerde yaşandı. Buna rağmen ikinci el otomobil piyasası sessizliğe büründü. Oto galericiler bu sessizliği dönemsel bir durgunluk olarak nitelendirdi. Oto galericiler, ÖTV'de indirim ve yerli otomobil TOGG bekleyenlerinde alım yapmaktan kaçındıklarını belirtti.

"Fiyatlar düşmesine rağmen satışlarda durgunluk sürüyor"

İkinci el otomobilde dönemsel bir durgunluk olduğunu söyleyen oto galerici Yavuz Çiftçi, ''Okulların açıldığı dönemde her sene bu aylarda durgunluk oluyor. Bunun yanında alıcıların ÖTV'de düşüş beklentisi var, vatandaşlar otomobilde fiyatların düşmesini bekliyor. Otomobil alırken kredi kullanımı aracın kasko bedelinin yarısına kadar sınırlandırılmıştı, araç alıcılarını olumsuz etkileyen bir durum. Fiyatlar yüzde 10-15 civarında düştü. Fiyatlar düşmesine rağmen satışlarda durgunluk sürüyor'' dedi.

Genel olarak otomobil piyasasında daralma yaşandığını ifade eden Çiftçi, "Sıfır otomobillerde Ağustos ayından sonra bir daralma yaşandı. Avrupa'daki rakamlara bakarsak orada da daralma yaşandı. Çip krizi ve tedarik sorunu nedeniyle otomobil üreticileri de daralma yaşadı. Bu durum piyasalara yansıyor. Tedarik sorunu uzun süredir devam ediyor, piyasaların durgun olmasının sebepleri bunlar" diye konuştu.

"Yerli otomobil TOGG beklentisi olanlar bekliyor"

Elektrikli araçlar ile ilgili de bir beklenti oluştuğuna dikkat çeken Çiftçi, "Yerli otomobil TOGG'u bekleyen vatandaşlarımız var. TOGG'un 2023'ün ilk çeyreğinde piyasaya çıkacağı duyurulmuştu. Otomobil piyasası bu yeni versiyon otomobillere doğru bir dönüşüm gerçekleştirecek. Türkiye bu dönüşüme üretici konumunda avantajlı bir şekilde giriyor" şeklinde konuştu.

"Otomobil bir ihtiyaç, piyasalar hareketlenecek"

Otomobilde piyasaların tekrar hareketleneceğini ifade eden Çiftçi, "Otomobil bir ihtiyaçtır, çeşitli etkenlerden dolayı alıcılar beklese bile tekrar alım ihtiyacı olacaktır. Piyasalar sürekli durgun olmayacaktır, önümüzdeki ay tekrar hareketlenmesini bekliyorum" şeklinde konuştu.