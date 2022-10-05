Tezkere geçti, Mehmetçik Dünya Kupası'na gidiyor
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ekim 2022 17:40
Tezkereyle, Türk askerinin 6 aylık süre için, milli komuta dahilinde Katar'da risk ve tehditlerin giderilmesine yönelik görev yapmasına onay verildi.
Daha önce de stadyum ve otellerdeki güvenlik operasyonlarına yaklaşık 3 bin polisle destek sağlanması kararı alınmıştı.
Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası organizasyonuna 1 milyondan fazla kişinin katılımı bekleniyor.
Organizasyona; Amerika, Fransa, İngiltere ve Pakistan da asker göndererek destek verecek.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız