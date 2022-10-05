Meclis, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna 2 yeni üye seçti

Genel Kurulda partilerin grup önerilerinin ardından Kişisel Verileri Koruma Kurulundan boşalan iki üyenin yerine belirlenecek isimler için seçime geçildi.

AK Parti grubu, kendisine düşen iki üyenin belirlenmesi için İsmail Aydın, Recep Keskin, Ümit Kocadaş, ve Mikail Öğürtay'ı aday olarak gösterdi.

Gizli oylama ile yapılan seçimde Recep Keskin ve İsmail Aydın kurulun yeni üyeleri oldu.