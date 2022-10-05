Okullar açıldığından bu yana elektriği yoktu, Vali 1 günde çözdü

Tunceli'de birçok kez TEOG sınavlarında Türkiye birincisi çıkaran, son yapılan LGS sınavında il birincisi çıkaran Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyündeki Payamdüzü İlk ve Ortaokulu, okula ait bağımsız elektrik trafosunun yanmasından dolayı elektrik olmadan eğitim öğretim yılına başladı. Okuldaki onlarca öğrenci, internet, akıllı tahta ve bilgisayar kullanmadan eğitim görmeye başladı. Okul idaresi, okullarında elektrik sorununu Çemişgezek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, gerekli yazışmaları yaparak konuyu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise durumun elektrik şirketine bildirildiğini ve gerekli yazışmaların yapıldığını belirtti. Elektrik şirketi yetkilileri de okulunun kullandığı trafonun özel olduğunu, gerekli ücretin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödendikten sonra takılacağını bildirmesi üzerine veliler, çareyi Vali Mehmet Ali Özkan'ı aramakta buldu.

SORUN BİR GÜNDE ÇÖZÜLDÜ

Durumdan haberdar olan Vali Özkan'ın girişimleriyle İl Özel İdaresi'ne ait bir trafo, elektrik şirketi tarafından okula takılarak, elektrik verilmeye başlandı.

Öğrenci velisi Hüseyin Ödemiş, okul açılmadan önce bu sorunun çözülmesi gerektiğini ifade ederek, "Neden yapılmadığını detaylı olarak bilmiyorum ama kimse sahip çıkmadı bugüne kadar. Bu teknoloji çağında internet, elektrik, jeneratör mutlaka olması lazım. Son LGS sınavında çocuklarımız, Tunceli'de birinci çıktı. Daha önce de bu okulda TEOG birincisi çıkmıştı. Buradaki çocuklara ve emeklerine gerçekten yazık. Çocuklar internetsiz, akıllı tahta kullanmadan günlerce eğitim gördü" dedi.