RTÜK, 'Şiddet ve Medya Çalıştayı'nın sonuç bildirgesini açıkladı

Anayasa Mahkemesi üyeliğine Muhterem İnce seçildi
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Muhterem İnce seçildi
Kaskoda %35'e Varan Meslek İndirimi
Kaskoda %35'e Varan Meslek İndirimi
Sponsorlu İçerik
Okullar açıldığından bu yana elektriği yoktu, Vali 1 günde çözdü
Okullar açıldığından bu yana elektriği yoktu, Vali 1 günde çözdü
Bakan Koca açıkladı: Hastanenin faaliyeti durduruldu
Bakan Koca açıkladı: Hastanenin faaliyeti durduruldu
Tezkere geçti, Mehmetçik Dünya Kupası'na gidiyor
Tezkere geçti, Mehmetçik Dünya Kupası'na gidiyor
Bakanlık müfettişleri Ataşehir'deki hastanede denetim yaptı
Bakanlık müfettişleri Ataşehir'deki hastanede denetim yaptı
Benzin ve motorine yeni zam, LPG'ye indirim geldi
Benzin ve motorine yeni zam, LPG'ye indirim geldi
Rektörden yeni öğrencilere gece çıkışları için 'vampirli' uyarı
Rektörden yeni öğrencilere gece çıkışları için 'vampirli' uyarı
Özel hastane ve Başsavcılıktan skandal görüntülere açıklama
Özel hastane ve Başsavcılıktan skandal görüntülere açıklama
Yollara çıkmak için gün sayıyor! İşte TOGG'un yeni görüntüleri
Yollara çıkmak için gün sayıyor! İşte TOGG'un yeni görüntüleri
CHP Anayasa değişikliğine destek verecek mi? Kılıçdaroğlu açıkladı
CHP Anayasa değişikliğine destek verecek mi? Kılıçdaroğlu açıkladı
CHP'nin cevabına Erdoğan: Olacağı buydu zaten, bunlar dürüst değil!
CHP'nin cevabına Erdoğan: Olacağı buydu zaten, bunlar dürüst değil!
Kamu işçilerinin günlük yemek yardımı net 55 liraya yükseltildi
Kamu işçilerinin günlük yemek yardımı net 55 liraya yükseltildi
CHP'den 'Başörtüsünü Anayasa ile çözelim' teklifine ilk yanıt
CHP'den 'Başörtüsünü Anayasa ile çözelim' teklifine ilk yanıt
Bakan Bozdağ: Talimatı aldık, Anayasa değişiklik çalışmalarına başlıyoruz
Bakan Bozdağ: Talimatı aldık, Anayasa değişiklik çalışmalarına başlıyoruz
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Bu düzenlemeyi Anayasa düzeyinde sağlayalım
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Bu düzenlemeyi Anayasa düzeyinde sağlayalım
THY yetiştirilmek üzere ikinci pilot alımı yapacak
THY yetiştirilmek üzere ikinci pilot alımı yapacak
Bakan Nebati'den 'dalga geçenlerere' cevap: O zaman nörologlara gitsinler
Bakan Nebati'den 'dalga geçenlerere' cevap: O zaman nörologlara gitsinler
Yozgat'ta doğal gaz patlamasında ev çöktü, bir çocuk enkaz altında
Yozgat'ta doğal gaz patlamasında ev çöktü, bir çocuk enkaz altında
'Polis memuru İlknur'un cenazesi kaçırıldı' iddiasına soruşturma
'Polis memuru İlknur'un cenazesi kaçırıldı' iddiasına soruşturma
Erdoğan bugünkü açıklaması ile 'Anayasa değişikliğine' işaret edecek
Erdoğan bugünkü açıklaması ile 'Anayasa değişikliğine' işaret edecek
Öğrencinin faizi, vatandaşın borçları siliniyor! 100 kritik düzenleme
Öğrencinin faizi, vatandaşın borçları siliniyor! 100 kritik düzenleme
Meteoroloji 36 sözleşmeli personel alacak
Meteoroloji 36 sözleşmeli personel alacak
FETÖ yine dershane kurdu: Kendi paravan ismi taklit
FETÖ yine dershane kurdu: Kendi paravan ismi taklit
Terör örgütleri muhalefet için sahaya indi: Paniğe kapıldılar
Terör örgütleri muhalefet için sahaya indi: Paniğe kapıldılar
Madem öyle başörtüsüne anayasal güvence getirelim
Madem öyle başörtüsüne anayasal güvence getirelim
Kayseri SGK'dan eczanelere ilaç baskını
Kayseri SGK'dan eczanelere ilaç baskını
Borsada manipülasyon operasyonu: Mehmet Akdere dahil 5 tutuklama
Borsada manipülasyon operasyonu: Mehmet Akdere dahil 5 tutuklama
Onur Şener cinayetine adı karışan kamu görevlilerine idari yaptırım
Onur Şener cinayetine adı karışan kamu görevlilerine idari yaptırım
Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı, hastaneye kaldırıldı
Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı, hastaneye kaldırıldı
Advertisement
Ana sayfaHaberler Magazin

RTÜK, 'Şiddet ve Medya Çalıştayı'nın sonuç bildirgesini açıkladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), medya kurumlarına yönelik düzenlenen "Şiddet ve Medya Çalıştayı"nın sonuç bildirgesinde, "Özellikle dizilerde karşımıza çıkan şiddetin yine şiddetle çözümlenmesi, şiddeti doğal bir çözüm aracıymış gibi göstermekle birlikte farklı zararlı davranış ve düşünce kalıplarını da meşrulaştırmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ekim 2022 20:51
Yazdır
RTÜK, 'Şiddet ve Medya Çalıştayı'nın sonuç bildirgesini açıkladı

RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un desteğiyle, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran ve medya kuruluşlarının yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayın 10 maddelik sonuç bildirgesini açıkladı.

Şiddetle mücadelenin büyük ölçekte katılım, sorumluluk ve iş birliği gerektirdiği belirtilen bildirgede, medyanın toplumda farkındalık yaratma ve ortak bilinç oluşturma noktasında aşikar bir etkiye sahip olduğuna dikkat çekildi.

Bildirgede, bu etkinin istatistiklere dökülmesi, televizyon yayınlarında şiddetin ölçülmesi ve izleyicilerin şiddeti algılama düzeylerinin saptanması için alanında uzman olan sosyolog, psikolog ve akademisyenlerin de katılımıyla yoğunlaştırılmış saha araştırmalarının gerçekleştirilmesi önerildi.

Yeni medya ile dijital kültür çağında dolaşımda bulunan zararlı içerikler konusunda toplumsal bilinçlendirmeyi ve bu içeriklerden etkin korunmayı sağlamak amacıyla özellikle dijital medya okuryazarlığının üzerinde durulması, bu kapsamda projeler üretilmesine ağırlık verilmesi gerektiği ifade edilen bildirgede, şiddeti içeren ham görüntülerin kullanılması ve bu görüntülerin haber sunuşu sırasında tekrar tekrar yayınlanmasından kaçınılması gerektiği kaydedildi.

Şiddet içerikli yayınların ve bilhassa haberlerin, abartılı ses efektleriyle sunulmasının izleyici üzerindeki etkisinin dikkatle düşünülmesi gerektiği vurgulanan bildirgede, "Bununla birlikte, şiddetin tekraren ve sıklıkla gösterilmesi şiddetin kanıksanmasına sebebiyet verebilmektedir. Bu noktadan hareketle şiddet içerikli haber ve yayınlar mümkün olduğu kadar sade ses ve görüntü efektleri ile ekranlara getirilmelidir." ifadesi kullanıldı.

Ekranlara verilen şiddet haberlerine konu bireylerin mahremiyetlerinin ve aile değerlerinin zarar görmesinin önüne geçilmesi gerektiği belirtilen bildirgede, medya hizmet sağlayıcılarının, farklı haber bültenlerinde şiddet mağduruyla ilgili verilen farklı bilgi veya görüntülerin bir araya geldiğinde kişisel verilerin ihlaline sebep olabileceği bilinciyle iş birliği içinde hareket etmeleri ve mağdurun haklarını gözetip, kimliğinin ifşasından dikkatle kaçınmaları gerektiği bildirildi.

Kadına yönelik şiddetin medyada hassasiyetle yaklaşılması gereken şiddet türlerinin başında bulunduğuna yer verilen bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Özellikle izleyici kitlesinin çoğunluğu kadınlardan oluşan gündüz kuşağı programlarında kadın temsiliyeti ayrıca bir hassasiyet gerektirmektedir. Bu tür programlarda şiddetle ilgili destek mekanizmaları izleyiciye aktarılmalı, Kadın Destek Uygulaması (KADES) gibi uygulamaların bilinilirliği sağlanmalı ve kullanımı teşvik edilmelidir. Şiddetin tanımının ve kapsamının belirlenmesi kadar şiddete maruz kalındığında hangi yolların izleneceğinin bilinmesi de şiddetle mücadelede çok önemli bir rol oynamaktadır."

- Aile dostu yapımlar

Bildirgede, medyada şiddetin nasıl sunulduğunun, şiddet bağlamında bilincin oluşturulması noktasında kritik bir öneme sahip bulunduğu belirtilerek, "Özellikle dizilerde karşımıza çıkan şiddetin yine şiddetle çözümlenmesi, şiddeti doğal bir çözüm aracıymış gibi göstermekle birlikte farklı zararlı davranış ve düşünce kalıplarını da meşrulaştırmaktadır. Bunun yerine şiddetin bir suç olduğu ve şiddet uygulayan kişinin ağır hukuki yaptırımlarla karşılaşacağı üstüne basılarak gösterilmeli ve bu yönde bir toplumsal bilinç oluşturulmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Aile kurumunun ve ortak değerlerin itibarsızlaştırılmasının önüne geçebilmek adına milli ve manevi değerlerin ön planda tutulduğu, ailenin mahremiyetinin gözetildiği aile dostu yapımların teşvik edilmesi ve sayılarının artırılması önerilen bildirgede, dijital platformların her yaştan bireye hizmet sunduğuna dikkat çekildi.

Büyümeye devam eden bu platformların hitap ettiği kitle göz önünde bulundurulduğunda bir dijital medya hukukunun oluşturulmasına ve bu alanın denetlenmesine ihtiyaç duyulduğuna yer verilen bildirgede, şunlar kaydedildi:

"İsteğe bağlı yayın hizmeti sunan platformlar yayın seçiminde bulunurken öz denetim uygulamalı ve aile değerlerini koruyan yayınlara öncelik tanımalıdır.

Medyanın gözettiği uluslararası yayıncılık etik ilkelerinin yanı sıra toplumda ortak bilincin oluşması ve farkındalığın artırılması amacıyla toplumsal yapı ve hassasiyetler de göz önünde bulundurularak ortak etik ilkelerin belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Toplumun yapısı ve hassasiyetleri gözetilerek belirlenecek bu etik ilkeler doğrultusunda medya hizmet sağlayıcılar bu tür yayın ve içeriklere teşvik edilmelidir.

KAPAT [X]

Şiddet içeriklerine sıklıkla maruz kalmanın çocukların davranışlarında ve ruh sağlıklarında telafisi güç olumsuz etkiler bırakabileceğinin bilinciyle, çocukların ekran başında olduğu zaman dilimini göz önünde bulunduran bir yayın anlayışı benimsenmelidir. Bu konuda ebeveynlere de büyük bir sorumluluk düşmektedir. Dijital platformlar da gerekli hassasiyeti göstermeli, ebeveyn kontrol mekanizmalarını geliştirmeli, çocuklara özgü kataloglarını titizlikle belirlemelidir."

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Elon Musk, Twitter'a anlaşmaya devam etmeyi önerdi
Elon Musk, Twitter'a anlaşmaya devam etmeyi önerdi
Trafikte taciz edildiğini iddia eden Demet Şener'den suç duyurusu
Trafikte taciz edildiğini iddia eden Demet Şener'den suç duyurusu
Motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı taburcu oldu
Motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı taburcu oldu
Acun Ilıcalı motor kazası yaptı
Acun Ilıcalı motor kazası yaptı
Gülşen 50 konserini iptal etti
Gülşen 50 konserini iptal etti
Ünlü oyuncudan annesine en acı görev
Ünlü oyuncudan annesine en acı görev

Bu Habere Tepkiniz

FATİH projesi BTR öğretmenlerine öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında ek ders ücreti ödenir mi?

FATİH projesi BTR öğretmenlerine öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı,FATİH Projesi Bilişim Teknolojileri Rehberliği (BTR) görevini yürütmek üzere görevlendirilen ve bu geçici görevi karşılığında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılan öğretmenin ayrıca öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri adı altında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Emeklilikte son 7 yıl hizmet hesabı nasıl yapılır?

Emeklilikte son 7 yıl hizmet hesabı nasıl yapılır?

Emeklilikte, 1260 gün hesabında sigortalılık süresi değil, toplam 7 yıl hizmet toplamı esas alınır
Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

https://www.ataaof.edu.tr
Ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti hesaplamaları haftalık mı, aylık mı yapılır?

Ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti hesaplamaları haftalık mı, aylık mı yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9'uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre fiilen okuttukları her 5 saat ders için eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ödenecek olan ek ders ücretinin haftalık olarak mı, aylık olarak mı belirleneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
YÖK, kadrolarında değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

YÖK, kadrolarında değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı Yükseköğretim Kurumları ile Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 3 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını geçti.
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

TUİK Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 3,08 artarken yıllık bazda yüzde 83,45 oldu
Yaş haddinden emekli olmanın avantajı var mıdır?

Yaş haddinden emekli olmanın avantajı var mıdır?

Yaş haddinden emekli olmak sadece emekli ikramiye farkı ödenmesini kazandırır.
İsteğe bağlı iştirakçilik süresi, emeklilikte ek göstergeyi kazandırır mı?

İsteğe bağlı iştirakçilik süresi, emeklilikte ek göstergeyi kazandırır mı?

İsteğe bağlı iştirakçilik döneminde intibak işlemi yapılır, ancak yapılan intibak ek göstergeyi yükseltmez. Daha önce kazanmış olduğu ek gösterge devam ettirilir.
Memurlar, ücretsiz izinde iken emeklilik talebinde bulunabilir mi?

Memurlar, ücretsiz izinde iken emeklilik talebinde bulunabilir mi?

Memurlar, 657 sayılı Kanun kapsamında belirtilen durumlarda ücretsiz izin kullanabilmekte, ancak ücretsiz izin kullanırken memur kadrosundaki hak ve yükümlülükleri açısından ilişikleri devam etmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 ekim 2022
Türk tanklarına zırh ötesi görüş yeteneği geliyor

Türk tanklarına zırh ötesi görüş yeteneği geliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki FIRAT-M60T modernizasyonu ürünü tanklara, zırh ötesi görüş yeteneği kazandırılacak.
Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Gamze Özçelik'ten müjde!

Gamze Özçelik'ten müjde!

Gamze Özçelik, güzel haberi sosyal medya hesabından paylaşarak yine yüzleri güldürdü.