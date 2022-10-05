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Hakim 'can güvenliğim yok' dedi, duruşmayı terk etti

Eskişehir'de, 2,5 yıl önce boşandığı avukat Merve Gül Durmaz (34) ile tartışmaları sırasında yanlarından geçerken araya girmek isteyen Furkan S.'yi (27) tabancayla yaraladığı suçlamasıyla tutuklanan Mete Arslanoğlu'nun (37) yargılanmasına başlandı. Eskişehir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, davaya katılan 60 kadar avukatın 'taleplerimizi dinlemeden usulsüz yargılama yapıyorsun' şeklindeki tepkilerinin ardından can güvenliğinin olmadığını ifade ederek mahkeme salonundan ayrıldı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 05 Ekim 2022 23:00
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Eskişehir'de tartıştığı avukat eşi Merve Gül Durmaz ile tesadüfen oradan geçen ve araya girmek isteyen Furkan S.yi tabancayla bacağından vurarak yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Mete Arslanoğlu, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Eskişehir 9uncu Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Eskişehir Kapalı Cezaevinde bulunan sanık Mete Arslanoğlu SEGBİS yöntemiyle bağlandı. Olayda yaralanan ve hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilen Furkan S. ile avukat Merve Gül Durmaz'ın yanı sıra aralarında Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Av. Veli Küçük, Eskişehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına gelen avukat Zeynep Özcan'ın da yer aldığı çevre illerden de gelen çoğunluğu kadın 60 kadar avukat duruşmada yer aldı.

"KIZIMI BABASIZ BIRAKTIK"

Mahkemede iddianamenin okunmasının ardından sanık Mete Arslanoğlu, ilk savunmasını yaptı. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduğunu ifade eden Arslanoğlu, "Bu olaydan dolayı çok üzgünüm, kızımı babasız bıraktık. Tahliyemi talep ediyorum. Ben yanımda yüksek miktarda para taşıdığım için arabamda ruhsatsız tabanca taşıyorum" demekle yetindi. Olay sırasında bacağından yaralanan Furkan S. ise şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanık benim sağ ayağıma ateş etti. Ben sanığa ne kadar yakın olduğumu bilmiyorum. Ne kadar mesafeden ateş ettiğini bilmiyorum. Olay nedeniyle şikayetçiyim" dedi.

"BOŞANDIKTAN SONRA NEFES ALDIRMADI"

Eski eşi tarafından bacağından vurularak yaralanan avukat Merve Gül Durmaz ise Mete Arslanoğlu ile yaklaşık 2,5 yıl önce boşandıklarını ancak o zamandan bu yana sürekli kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

Bu nedenlerle defalarca uzaklaştırma kararı aldığını anlatan avukat Durmaz, şunları söyledi;

*Sanık benim 2.5 yıl önce boşandığım eşim olur. 2.5 yıldır da adeta nefes bile aldırmadı. Gerek sözlü gerekse fiziksel tacizlerinden dolayı uzaklaştırma kararları aldık. Ben hiçbir zaman kızımın babasıyla görüşmesine yasak koymadım. Ancak babası ortak velayet hakkını kötüye kullanarak. Her zaman evime geldi, beni devamlı taciz etti.

*Ben bunu defalarca yaşadım. Bununla ilgili de Aileiçi Şiddet Bürosuna şikayette bulundum. Defalarca tehdide uğradım. Olay günü arabamı otoparka park ettim. Geldi cama vurup in aşağı konuşacağız dedi. Ben ise benim seninle konuşacak bir şeyim yok dedim. Arabamın içinde gitmesini bekledim.

*Aradan 2-3 dakika geçti. Spor saatim gelmişti. Dışarı çıktım, çantamı bagajdan aldım. Bu sırada sanık yanıma tekrar geldi, beni takip etmekten yorulmadın mı? Bıkmadın mı? Lütfen gider misin? Yoksa polis çağıracağım dedim. Tartışma sırasında seni öldürürüm, gebertirim dedi.

*O sırada seslerimizi duyan ismini sonradan öğrendiğim Furkan Bey yanıma geldi. Furkan Bey'e de çıkıştı, sonra aracının yanına gitti. Kapısını açarak bir şeyler yaptı ve yeniden yanıma gelip Furkan Bey'e ateş etti.

*Sonra silahı göğsüme doğru tuttu. Ben panikle spor çantamı önüme doğru tuttum. Önce sağ bacağımdan vurdu, sonra sol bacağıma ateş etti. Yaklaşık 4-5 el ateş etmiş olabilir. Çok ateş sesi duydum.

*Furkan Bey ve ben bağırmaya başlayınca insanlar toplandı. Ben yerde yaralı yatarken, sanık karşıma geçip sigara içmeye başladı. İnsanlar bize yardım ettiler. Sanık bu olanları durup izledi.

"CAYDIRICI CEZA VERİLSİN"

KAPAT [X]

Eskişehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına gelen avukat Zeynep Özcan, davaya katılmak istediklerini belirterek, Mete Arslanoğlu'na yönelik, "Şikayetçiyiz, katılma talebimiz vardır. Caydırıcı ceza verilsin" dedi.

AVUKATLAR TEPKİ GÖSTERDİ, HAKİM DURUŞMAYA ARA VERDİ

Bu sırada söz alan Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri avukat Veli Küçük, Eskişehir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi hakimine tepki göstererek, "Bizim beyanlarımız alınmadan, katılma talepleri ve gerekçeleri sorulmadan, mütalaa almanız ve katılma talebimizi reddetmeniz usule aykırıdır" dedi. Bu sözlerin ardından salon ve kapıda bulunan 60 kadar avukat alkış yaptı. Mahkeme başkanı, bunun üzerine duruşmaya ara verip mahkeme zaptına, "Mahkemenin baskı altına alınmaya çalışıldığı anlaşıldığından, bu kişilerin dışarı çıkarılmasına karar verildi. Avukatların bağırıp çağırdıkları, sağlıklı bir karar verilemeyeceği anlaşıldığından, salonunun boşaltılıncaya kadar duruşmaya ara verildi" şeklinde kayda aldı.

SALONA POLİS GELDİ

Mahkeme başkanının ara verilmesine ilişkin kararın ardından mahkeme salonuna gelen polis ekipleri avukatlardan salonu boşaltmalarını istedi. Avukatlar ise mahkemenin usulsüz yargılama yaptığına dair tutanak tuttuklarını ve imza topladıklarını belirterek salondan çıkmadı.

HAKİM: CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK

Yaklaşık 1 saat avukatların salonu boşaltmasını bekleyen mahkeme hakimi, katip ve mahkeme savcısıyla birlikte başka bir salona geçerek mahkemenin 1 hafta sonrasına alındığına dair karar aldı. Mahkemenin, can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirten kararında şöyle denildi:

"Mağdur avukatı desteklemek için bulunan ve mahkemenin söz vermemesine rağmen konuşan, mahkemeyi alkışlayan, duruşma disiplinini bozan, 40-50 avukatın bulunduğu, bu kişilerin kolluk görevlilerinin ikazına rağmen salonu boşaltmadıkları, mahkeme heyetinin can güvenliğinin ve alacağı kararların duruşma disiplininin açık bir duruşmaya devam edilmesinin tehdit altında olduğu anlaşılmakla, duruşmaya bugün itibariyle devam edilemeyeceği anlaşıldığından duruşmanın 12 Ekim 2022 saat 09.30a bırakılmasına kapalı celsede karar verildi."

BARO BAŞKANI AV. ELAGÖZ: AVUKATLARDAN KORKUYORSAN O CÜBBEYİ BIRAK

Mahkemenin kararının ardından avukatlar salondan ayrıldı. Adliye önünde toplanan avukatlar adına açıklama yapan Eskişehir Baro Başkanı Av. Mustafa Elagöz, meslek yaşamında böyle bir yargılamaya şahit olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

*Maalesef bugün yapılan yargılamada hakim salonu terk ederek başka bir odada bizlerin yokluğunda bir ara karar kıldı. Biz bunu duruşma salonunda gördük ve zapta geçirdik. En acı şey ise kararda sayın hakim can güvenliğinin tehlikede olduğunu fark ederek duruşma salonunu terk ettiğini zapta geçmiş.

*Bu tam bir hukuk garabetidir. Biz terörist değiliz, avukatız. Hak savunması yapmak için salonda bulunuyoruz. Nasıl bir hakim avukatlardan korkarak can güvenliği tehdidim var diye ara karar kılabilir. Ben 22 yıllık meslek hayatım boyunca böyle bir durumla karşılaşmadım. Böyle bir tablo da görmedim.

*Avukatlardan korkuyorsan o cübbeyi bırak. O kürsüyü de işgal etme. Hangi avukat bugüne kadar mahkemede hakime saldırmış da avukatları terörize ederek salonda avukatlardan başka kimse yok iken can güvenliğini gerekçe göstererek başka bir odada ara karar kılıyorsun. Böyle bir hukuk olur mu? Kendinize güvenmiyorsanız o cübbeleri giymeyin üzerinize.

"SON ANA KADAR ÇABAMIZI VE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Av. Veli Küçük ise Asliye Ceza Mahkemesi hakimini Adalet Bakanlığı ve HSYKya şikayet edeceklerini belirterek, "Ülkemiz yargısı adına üzüntülüyüz fakat bu usulsüzlüklerin giderilmesi adına son ana kadar çabamızı ve mücadelemizi sürdüreceğiz. Meslektaşımızın bu vesileyle bir kez daha yanında olduğumuzu, bundan sonraki duruşmalarda da yanında yer alarak sanığın hak ettiği cezayı alması noktasındaki kararlılığımızı devam ettireceğiz. Biz yarından itibaren Adalet Bakanlığı ile HSYK'ya bildirmek suretiyle yaşanan hukuksuzluğu hem kamuoyu ile paylaşmak hem de yasal gereği için ileteceğiz" dedi.

Mahkemece sanık Mete Arslanoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma 12 Ekim 2022 saat 09.30a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi'nde 7 Haziran'da Mete Arslanoğlu, alışveriş merkezinin açık otoparkında, 2,5 yıl önce boşandığı avukat Merve Gül Durmaz'la tartıştı. Mete Arslanoğlu, eski eşi Durmaz ile kendisini sakinleştirmek için araya giren Furkan S.yi tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan Arslanoğlu tutuklanırken, hakkında Eskişehir 9uncu Asliye Ceza Mahkemesine 3 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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