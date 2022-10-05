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KYK kapasite arttırdı, apartların yüzde 30'u boş kaldı

Öğrenci kenti Eskişehir'de yeni öğretim yılında apartların doluluk oranı düştü. Apart sahipleri, durumu Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarının kapasite artırımına bağladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 05 Ekim 2022 23:32
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Eskişehir'de apart işleten Serkan Er, geçen yıla nazaran bu yıl apartlarda kalan öğrenci sayısında düşüş yaşandığını değindi. Er, "Eskişehir'de apart doluluk oranları istediğimiz gibi gitmiyor. Özellikle geçen seneye kıyasla oldukça düştü. Bağlar mahallesindeki apartların geneline baktığımızda yüzde 70 civarında. İşlerimiz ağır gidiyor, hızlanması için dua ediyoruz. Geçen yıl salgın sonrası 2-3 yılın birikmiş öğrencisi gelmişti. Çok fazla bir talep de aldık ve apartımızı kısa sürede doldurduk. Dolduktan sonra da bir o kadar da öğrenci aramıştı bizi. Bu sene ne yazık ki o yoğunluk yok. Velilerden ve piyasadan duyduğumuz, KYK kapasitesini arttırdığı için bize gelen öğrenci bir sayısında azalma oldu. İkinci sebep olarak da ekonomik sebepleri olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Yüzde 100'e yakın bir zam yaptık"

Apartındaki kapasiteyi arttırdığını anlatan Er, "Ama planladığımız rakamlara ulaşamayınca iki kişilik odaları tek kişiye satmak zorunda kaldık. Zamlarımız oldu belli miktarlarda. Çünkü doğalgaz, elektrik, asgari ücrete ve giderlerimize yapılan zamlardan sonra bizde yüzde 100'e yakın bir zam yaptık ücretlere. Tek kişilik odaları 3 bin 500 ile 4 bin lira arasında fiyatlarımız var. 2 kişilik odaları da 2 bin 500 lira ile 2 bin 900 liradan sattık. Apart seçimi yapacak öğrenci fiyatları kıyaslasın" diye konuştu.

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