Kılıçdaroğlu teklifi partiden saklamış
Kılıçdaroğlu, pazartesi akşamı videoyla sinyalini verdiği yasa teklifini CHP Genel Merkezi'nden de gizledi. CHP lideri, parti içinden itirazlar yükseleceğini düşünerek bu yolu tercih etti. Tekliften sadece birkaç kurmayının haberdar olduğu belirtiliyor
Başörtüsüne yasal güvence hedefiyle mini teklif sunan CHP'nin, parti içinden yükselebilecek aykırı seslere karşı çalışmayı sır gibi sakladığı öğrenildi. CHP'nin önceki gün Meclis Başkanlığı'na sunduğu 'başörtüsü yasa' teklifinin Genel Merkez tarafından sır gibi saklandığı ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yakın kurmayları dışında partililere duyurulmadan hazırlandığı ortaya çıktı
HUZURSUZLUK ÇIKARABİLİR
CHP kulislerinde, parti içinde çatlak seslerinin çıkmaması için kanun teklifinin Parti Meclisi ve MYK'da tartışmaya açılmadığı iddia ediliyor.
Kaynaklar, "Yasa tasarısının CHP içinde huzursuzluk çıkartabilecek nitelikte olduğunu" ifade ederken, "tam bir sessizlik içinde sunulan kanun teklifinin handikaplar da barındırdığı" da düşünülüyor.
Uğur DuyanMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız