Motorine 3 günde 3. zam

4 Ekim itibariyle, benzine 62 kuruş, Motorine de 110 kuruş zam gelmiş ve pompaya yansıtılmıştı.

YENİ BİR ZAM DAHA GELDİ

ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden yeni bir petrol salınımının yapılmayacağını duyurmasını ardından Brent Petrol fiyatları artmaya başladı.

Brent petrolün artmasıyla beraber 6 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere Motorine 139 kuruş, Benzine de 74 kuruş zam geldi. Zam bugünden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

7 Ekim Cuma gününden geçerli olmak üzere motorine 1 lira 53 kuruşluk yeni bir zam gelmesi kesinleşti. Motorinin litre fiyarı 27 TL'yi aştı

Motorine 3 günde toplamda 4 TL'lik büyük bir zam gelmiş olacak.

6 EKİM İTİBATİYLE İSTANBUL'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.60 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25.58 TL

Motorine 7 Ekim'den itibaren 1 lira 53 kuruşluk zam gelmesi halinde motorinin litre fiyatı 27,11 TL'ye çıkacak