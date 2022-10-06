'Beni kelepçelediler' diyerek yardım istedi

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri ile mahalle ve çarşı bekçileri huzur-güven uygulaması yaptıkları esnada şüphelendikleri 45 ACP 618 plakalı otomobile "Dur" ihtarında bulundu. Polisin ikazıyla uygulama noktasında durdurulan Osman Ç. (30) idaresindeki otomobilde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arama yapılırken, bir yandan da sürücünün hem üst araması hem de Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmazken, şahsın cebinden çıkarılan sigara paketine gizlenmiş 15 gram metamfetamin ele geçirildi. Üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan sürücü gözaltına alınırken, aracını çektirmesi için kısa telefon görüşmesine izin verildi. Aradığı arkadaşından yardım isteyen sürücü, "Acil buraya bir gel, polisler burada beni kelepçelediler. Beni kelepçeledi polisler haberin olsun" diyerek arkadaşlarını çağırdı. Kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına defalarca sırtını dönerek kendini gizleyen sürücü sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.