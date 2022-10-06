Çorlu'daki tren kazası davasında Bakım Müdürü'ne tutuklama
Tekirdağ Çorlu'da 4 yıl önce 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası davasında eski TCDD 1. Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu için tutuklama kararı çıktı. Karasu, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne yol açmakla suçlanıyor
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin haklarında kamu davası açılan 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 11. duruşmaya eski Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 1. Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu'nun SEGBİS ile katılması bekleniyordu ancak mahkemeye katılmadı.
Gece yarısına kadar süren duruşmada mahkeme heyeti Mümin Karasu'nun tutuklanma talebiyle yakalanmasına karar verdi.
Mahkeme, 12 sanık hakında da yurt dışı çıkış yasağı koyarak, adli kontrol şartı getirdi. Duruşma, 11 Ocak 2023 tarihine ertelendi.
ÇORLU'DAKİ TREN KAZASI FACİASI
8 Temmuz 2018'deki kazada Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treni Çorlu yakınlarında raydan çıkarak devrilmişti.
Kazada 7'si çocuk 25 kişi hayatını kaybetmiş, 328 kişi de yaralanmıştı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız