Dolar günü 18,58 TL'den kapattı
Güne yatay başlayan dolar, günü 18,58 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Ekim 2022 18:32
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,5810
|18,5820
|18,5800
|18,5810
|Avro
|18,3090
|18,3100
|18,2520
|18,2530
|Sterlin
|20,8400
|20,9450
|20,7130
|20,8170
|İsviçre Frangı
|18,8080
|18,9020
|18,7400
|18,8320
|ANKARA
|ABD Doları
|18,5510
|18,6310
|18,5500
|18,6300
|Avro
|18,2690
|18,3490
|18,2120
|18,2920
|Sterlin
|20,7800
|20,9900
|20,6530
|20,8630