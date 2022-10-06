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Dolar günü 18,58 TL'den kapattı

Güne yatay başlayan dolar, günü 18,58 TL'den tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Ekim 2022 18:32
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Dolar günü 18,58 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları18,581018,582018,580018,5810
Avro18,309018,310018,252018,2530
Sterlin20,840020,945020,713020,8170
İsviçre Frangı18,808018,902018,740018,8320
ANKARA
ABD Doları18,551018,631018,550018,6300
Avro18,269018,349018,212018,2920
Sterlin20,780020,990020,653020,8630
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