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'Anayasa teklifiyle birlikte ellerinin ayaklarının birbirine dolaştıklarını göreceksiniz'

"Şimdi, anayasayı değiştirelim teklifiyle birlikte ellerinin ayaklarının birbirine dolaştıklarını göreceksiniz. Belki Sayın Kılıçdaroğlu bir adım atmak isteyecek ama Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kodları onlara müsaade etmeyecek"- Şimdi diyorlar ya 'Başörtüsünü serbest bırakalım...' Behey madem başörtüsünü serbest bırakacaktınız da 28 Şubat'ta İstanbul Üniversitesi ve diğer üniversitelerde ikna odaları kurarak 18 yaşındaki kızlarımıza hayatı neden zindan ettiniz?"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Ekim 2022 13:30
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'Anayasa teklifiyle birlikte ellerinin ayaklarının birbirine dolaştıklarını göreceksiniz'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Şimdi, anayasayı değiştirelim teklifiyle birlikte ellerinin ayaklarının birbirine dolaştıklarını göreceksiniz. Belki Sayın Kılıçdaroğlu bir adım atmak isteyecek ama Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kodları onlara müsaade etmeyecek." dedi.

Kurtulmuş, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca parti genel merkezinde düzenlenen "Personel ve Danışman Akademisi"nin açılış konuşmasını yaptı.

AK Parti'nin 85 milyonun tamamının kendisini içerisinde bulabileceği bir fikri çerçeveye ve genel anlayışa sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, "Onun için AK Parti, ne bir zümrenin, ne bir etnik kökenin, ne bir sınıfın, ne bir coğrafi bölgenin, ne de seçkinlerin partisidir. AK Parti bu özelliğiyle bir devlet partisi değil, milletin bütün fertlerinin temsil edildiği bir millet partisidir." ifadelerini kullandı.

Bu kapsayıcılık ve kuşatıcılığın AK Parti'nin varlık sebeplerinden biri olduğunu kaydeden Kurtulmuş hiçbir şekilde ayrıştırıcı bir dille farklılıklar üzerinden siyaset yapılmasına izin vermediklerini söyledi. Kurtulmuş, "Bu anlamda AK Parti, bir millet partisi, gönül coğrafyamızda gözü ve kulağı Türkiye'de olan yüz milyonlarca insanın partisi ve bu anlamda dünya mazlumlarının partisi, Türkiye'yi sevenlerin partisidir." dedi.

- "Kimsenin hakkına, hukukuna, diline vesaire karışmadık"

Kurtulmuş, AK Parti'nin hiç kimsenin hayat tarzına müdahaleyi aklının ucunda dahi geçirmediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Siz şimdi onların 'helalleşiyoruz' falan dediklerine bakmayın. Kendilerini bir devlet partisi olarak kodlamış olanların zihin dünyasında neler olduğunu hepimiz geçmişte gördük. Vatandaşın ne giyeceğini, nasıl konuşacağını, hangi okullarda ve ne tür bir eğitim alacağına dahi karışan bu zihniyetin milletin özgürlük alanlarının önünü açması zaten mümkün değil. Şimdi, anayasayı değiştirelim teklifiyle birlikte ellerinin ayaklarının birbirine dolaştıklarını göreceksiniz. Belki Sayın Kılıçdaroğlu bir adım atmak isteyecek ama Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kodları onlara müsaade etmeyecek. Bu anlamda biz kimsenin hakkına, hukukuna, diline vesaire karışmadık. Bu özelliğimizle AK Parti, bir devlet partisi olarak değil, milletin oylarıyla millet adına iktidara gelmiş bir millet partisidir."

- "Şimdi konuşmak kolay o zaman neredeydiniz?"

Türkiye tarihindeki siyasi vesayetlere dikkati çekerek, "28 Şubat'ta, 'Balans ayarı yapıyoruz' diye tankların motorunu çalıştıran siyasi irade kimdi?" sorusunu yönelten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Şimdi söylüyorlar, '80-90 yaşındaki adamlar, bunları hapislerde mi tutacağız?' Bizim kimsenin nerede olacağıyla ilgili bir derdimiz yok. Ama bu adamlar tankların kontaklarını çalıştırmayı biliyorlardı da bunun hesabını vermeyi mi bilmiyorlar? Türkiye'de bu anlamda eski dönemlerde alıştıkları o vesayetçi sistemi bütünüyle kaldırıp, bunu çöp tenekesine atan AK Parti'dir. 'Siyasi vesayetleri kenara attık' diyoruz ama neler çektiğini bu salondaki herkes iyi biliyor. Türkiye'de on binlerce insana hayat nasıl zindan edildi. Şimdi diyorlar ya 'Başörtüsünü serbest bırakalım...' Behey madem başörtüsünü serbest bırakacaktınız da 28 Şubat'ta İstanbul Üniversitesi ve diğer üniversitelerde ikna odaları kurarak 18 yaşındaki kızlarımıza hayatı neden zindan ettiniz? Şimdi konuşmak kolay o zaman neredeydiniz? 27 Nisan muhtırası öncesinde Cumhuriyet mitingleri ile 'Ordu göreve' pankartları asıldığında niye CHP olarak bunun karşısına çıkmadınız?"

Kurtulmuş, 2023 seçimlerinin önemine dikkati çekerek, "Burada hiçbir hata yapmadan, hiçbir eksikliğe mahal bırakmadan sözümüzü en iyi şekilde anlatacak, milletimizle olan bağımızı en güçlü şekilde tesis edip, güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz." dedi.

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