Bakan Karaismailoğlu: Avrasya bölgesinde lider, küresel bir havacılık merkezi olduk

Karaismailoğlu, 13. AirShow İstanbul Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, havacılık ve uzay teknolojileri sektöründeki gelişmelerin ele alınacağı, sektöre büyük katkılar sağlayan İstanbul Airshow'da olmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bakanlık olarak, Türkiye'yi dünyanın lider ekonomileri arasına yükseltecek, milleti hak ettiği yere taşıyacak dev projeleri, devlet aklı ve politikalarının sonucu olarak planladıklarını ve inşa ettiklerini ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yalnızca Türkiyemizin değil, tüm insanlığın hizmetine sunduk. Bugünlere ulaşmak için var gücümüzle çalıştık. Milletimizin desteğini de her zaman yanımızda hissettik. Şimdi de yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejimize uygun büyük ulaşım yatırımlarımızın her alanda olduğu gibi havacılık sektöründe de meyve verdiğini görmek bizleri gururlandırıyor. Bu kapsamdaki dev hizmetlerimizden biri olan İstanbul Havalimanı'nı hayata geçirdik, bugün Türkiye Avrupa havacılığının zirvesine ulaştı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nu yaptık, bölgesel ticaret canlandı. Çanakkale Köprüsü'nü hizmete açtık, turizm hiç olmadığı kadar ivme kazandı. Devir artık "kazan-kazan" devri. Hava yolu ulaşımı ise kazan-kazan devrinin en önemli dinamosu, anahtarıdır. İşte böyle bir dönemde, bizler burada sadece havacılık sektörünün geleceği için değil, ülkelerimizin ekonomik ve sosyo-kültürel geleceği için bir araya geldik."

- "İstanbul Havalimanı ve THY havacılığın zirvesindeki yerlerini pekiştiriyor"

Bakan Karaismailoğlu, ülkeler için vazgeçilmez olan ekonomik iş birliklerinin tesisi ve dış ticaret faaliyetlerinin gelişmesi için gerekli olan en hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım yolunun hava yolu taşımacılığı olduğunu belirtti.

Sayısını 26'dan 57'ye yükselttikleri havalimanları sayesinde Türkiye'nin, havacılık alanında dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden birine dönüştüğünü aktaran Karaismailoğlu, salgın sonrası taleplerin artması ve yaz turizminin yoğunluğu nedeniyle Avrupa havalimanlarında kaos yaşanırken, İstanbul Havalimanı gibi mega yatırımlar ve aldıkları önlemler sayesinde sıkıntılı günleri geride bıraktıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin havalimanlarında konfor olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı, dün liderliğini bir kez daha pekiştirdi. Dünyanın en itibarlı yayınlarından seyahat dergisi okurları dünyanın en iyi havalimanı olarak İstanbul Havalimanını belirledi. 240 bin okuyucunun katıldığı anketle bu unvanı İstanbul Havalimanı almış oldu.

Sadece Eylül ayında 40 binden fazla uçuşa ev sahipliği yapan havalimanımızın itibarını ortaya koyan bu başarıda; 2022 yılının ilk 9 ayındaki toplam 48 milyon yolcumuzun tecrübelerini aktarması yatmaktadır. Bu da demektir ki; hem İstanbul Havalimanı hem de bayrak taşıyıcımız Türkiye'nin en büyük markası Türk Hava Yolları havacılığın zirvesindeki yerlerini pekiştiriyor; sağlamlaştırıyor."

Avrupa'daki havalimanlarında, valiz alım sürelerinin saatleri bulurken, İstanbul Havalimanı'nda günde ortalama 200 bin bagaj hareketliliğinin sorunsuz yaşandığını vurgulayan Karaismailoğlu, devasa bir yoğunluğa rağmen bagaj alım süresinin İstanbul Havalimanı'nda dakikalarla sınırlı ve check-in süresinin ise sadece 1 dakika olduğunu dile getirdi.

Karaismailoğlu, yaşanılan çağda ulaşılabilirlik ve hız faktörlerinin, hayatın her alanını radikal şekilde etkilediğini, böyle bir dönemde de hava ulaşımının öneminin her geçen gün daha da arttığını ifade ederek, "Bu nedenle, pek çok ülkenin ana gündem maddesi; havacılığın geliştirilmesi ve uluslararası alandaki konumunun güçlendirilmesidir. Biz de bunun için dış politikamızda 'Daha güçlü ilişki, daha fazla müzakere, daha fazla ortak değer' politikasıyla ilerliyoruz. Sonuçlarını da hep beraber görüyoruz." diye konuştu.

2003 yılında Hava Ulaştırma Anlaşması bulunan ülke sayısının 81 iken, bu sayıyı 2022 yılı ağustos ayı itibarıyla 173'e yükselttiklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu anlaşmalar ve müzakereler neticesinde, 2003 yılında 50 ülkede 60 olan dış hat uçuş nokta sayımıza 281 yeni nokta ekledik. Bugün dış hat uçuş ağımız, 130 ülkede 341 noktaya ulaştı. Gökyüzünde kurduğumuz köprülerle havacılık alanında Avrasya bölgesinde lider, küresel bir havacılık merkezi olduk. Türkiye, Asya ve Avrupa arasındaki doğu-batı koridorunda doğal bir köprü olduğu gibi Kafkas ülkeleri ve Rusya'dan Afrika'ya uzanan kuzey güney koridorlarının da tam ortasındadır.

4 saatlik uçuşla 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar Gayrisafi Milli Hasılaya sahip ve 7 trilyon 45 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin de merkezindeyiz. Bu jeostratejik konumumuzdan hareketle ulaşım ve iletişim stratejilerimizi küresel ve bölgesel şartlar ışığında yeniden tanımlamak ve bu stratejileri her daim güncel tutmak Türkiye için vazgeçilmezdir.

İşte o nedenle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetler olarak son 20 yıldır ulaşım ve iletişim alanında gerçekleştirilen yatırımlarla çehresi aydınlanan Türkiye'nin gelecek vizyonunu dünyanın nabzını tutarak, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ve daima entegrasyonu merkeze koyarak şekillendirmekteyiz."

- "Havalimanı sayımızı iki katından fazla artırdık, 57'ye ulaştırdık, bu sayıyı 61'e çıkarıyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, 2002 yılından bu yana Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 183 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini, Türkiye'nin yıllardır süren ulaşım altyapısı problemini büyük ölçüde çözdüklerini belirterek, Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul İzmir Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu gibi mega ulaşım projelerini başarıyla bitirdiklerini ve milletin hizmetine sunduklarını söyledi.

Türkiye'yi Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora dönüştürdüklerini, bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 722 kilometreye çıkardıklarını anlatan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle viyadüklerle aştık. Köprü ve viyadük uzunluğumuzu 730 kilometreye çıkardık. Toplam tünel uzunluğumuzu ise 663 kilometreye yükselttik. Ülkemizi Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık. Önce 2009 yılında hizmete başlayan Ankara-Eskişehir hattını; sonrasında ise Ankara-Konya ve Ankara-İstanbul hatları ile milletimizin özlemle beklediği Yüksek Hızlı Tren hatlarını inşa ettik. Uluslararası bir proje olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattını başarıyla tamamlayarak, Pekin'den Londra'ya uzanan İpek Demiryolu'nu faaliyete geçirdik. Dünyada 'Deniz ticaret filosu' sahipliği bakımından 15. sıraya yükseldik.

Liman sayımızı 217'ye, tersane sayımız 84'e çıkardık. Türkiye, Avrupa, Asya'nın batısı, Orta Doğu ve Afrika için hem yolcu hem de yük trafiği açısından önemli bir hava ulaştırma merkezi. Milletimizin bundan en doğru biçimde yararlanabilmesi için havalimanı sayımızı iki katından fazla artırdık, 57'ye ulaştırdık, bu sayıyı 61'e çıkarıyoruz. Havacılığın gelecekteki en önemli meselelerinden 'emisyon' konusunda büyük ve ciddi planlamalar yapıyoruz. Karbon ayak izimizi azaltacağız. Hava yolları taşımacılığı için çevre dostu yakıtlar üreteceğiz. Bölgesel hava yolu kargo taşımacılığını daha da geliştireceğiz; Türkiye, hava-kargo ağının da uluslararası bir merkezi olacaktır."

Karaismailoğlu, dünya ile ekonomik, ticari ve sosyal bağları güçlendiren tüm ulaşım ve haberleşme yatırımlarında hedeflerinin, bütünsel kalkınmayı desteklemek, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek, milletin her bir ferdinin bu zenginleşmeden yararlanmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Hedefleri en doğru zaman aralığında hayata geçirebilmek için Kamu Özel İş Birliği (KÖİ) modelini en doğru şekilde kullandıklarını, bu konuda da başka ülkelere de örnek olduklarını belirten Karaismailoğlu, "Bu sayede KÖİ ile hayata geçen projeler uluslararası standartlarda ve ivedilikle tamamlanmaktadır. Kalkınma hızlanıyor, devlet olarak ülkenin dört bir yanına aynı anda yatırım götürme şansını elde ediyoruz. Dünyanın en önemli havalimanlarından olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile ülkemize, milletimize değerli bir hizmeti daha kazandırdık. Türkiye'nin 3'üncü Avrupa'nın 8'inci en yoğun havalimanı oldu. Sabiha Gökçen, havalimanlarımız ile birlikte rekordan rekora koşmaktadır. Sabiha Gökçen, eylül ayında 17 binden fazla uçuş ve yaklaşık 3 milyon yolcuyla bu kervana katıldı." diye konuştu.

- "Tamamlandığında, Antalya Havalimanı Türkiye'nin ve bölgesinin en akıllı havalimanlarından biri olacak"

Bakan Karaismailoğlu, sadece geride bıraktıkları aylarda iki havalimanı açılışı gerçekleştirirken, bir havalimanı için kapasite artırımı ve işletme uzatımı ihalesi düzenlediklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Aralık 2021'de, Antalya'yı bölgesinin turizm merkezi yapacak, Antalya Havalimanı'nın kapasitesini artıracak ve işletmesini 25 yıllığına kiralayan ihaleyi tamamladık. Mevcut durumda yaşanan uçak park sahası ve terminal binaları ile otoparkların kapasite yetersizliği, ilave yapılacak tesisler ve yatırımlarla giderilecek. Tamamlandığında, Antalya Havalimanı Türkiye'nin ve bölgesinin en akıllı havalimanlarından biri olacak. Proje yatırım tutarı 765,3 milyon avro olup, kamu kaynağı kullanılmadan yapılacak tesisler, 25 yıl işletme süresi sonunda bedelsiz olarak devredilecek. Ayrıca, proje kapsamında yolcu ve hazine garantisi verilmedi.

KDV dahil 8 milyar 555 milyon avroluk ihale bedeli, son yıllarda ülkemiz hazinesine kazandırılan rekor düzeyde bir kamu kazancıdır. Sadece eylül ayında yaklaşık 26 bin uçuşla 4,6 milyon yolcuya ev sahipliği yapan Antalya Havalimanı, küresel ekonomideki işleyişin bozulduğu böyle bir dönemde Türkiye'nin yatırımlar için cazibe merkezi olmayı sürdüreceğinin en somut göstergesidir. Hava yolları yatırımlarında bir sonraki durağımız Anadolu oldu. Gaziantep havalimanı yeni terminal binası ve Tokat Havalimanı'nı hizmete aldıktan sonra 14 Mayıs 2022'de, denize dolgu yöntemiyle deniz üzerine inşa edilen, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını yaptık. Bu eserimiz, mühendislik ihraç eden bir ülke olarak dünyanın hizmetine sunuldu."

Planlı ve sürdürülebilir büyümenin, gençler için daha güçlü Türkiye hedefiyle, 2035 ve 2053 vizyonlarını bugünden tamamladıklarını aktaran Karaismailoğlu, ulaştırma ve haberleşme alanında gerçekleştirilecek yeni nesil yatırımların 2053 yılına kadar 198 milyar dolara ulaşacağını dile getirdi.

Karaismailoğlu, AK Parti hükümetleri döneminde uyguladıkları politikalarla ve yatırımlar sayesinde hava yolları, kapsamlı bakım merkezleri ve tesisler, modern havalimanları, gelecek vadeden havacılık okulları ve iyi eğitimli personelleriyle Türkiye'nin, havacılık endüstrisinin önde gelen ülkelerinden olduğunu söyledi.

"İstikbal Göklerdedir" sözüyle önemini vurguladıkları havacılığın gençliğin aydınlık geleceğinin teminatı olduğunu bildiren Karaismailoğlu, o nedenle her geçen gün daha da geliştirilmesi, büyütülmesi gerektiğini aktardı.

- "2003 yılında 34 milyon olan yolcu sayımız 210 milyona ulaştı"

Bakan Karaismailoğlu, hava yolu sektöründe yapılan çalışmalar neticesinde 2022 yılı ağustos ayı itibarıyla 2003 yılında 162 olan uçak sayısının yüzde 261 artışla 584'e, koltuk kapasitesinin yüzde 298 artışla 27 bin 599'dan 109 bin 821'e, hava kargo kapasitesinin ise yüzde 784 artışla 303 tondan 2 bin 676 tona ulaştığını kaydetti.

2003 yılında toplam 34 milyon olan yolcu sayısının 210 milyona ulaştığını ifade eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilindiği üzere salgın sürecinde havacılık sektörü açısından dünya genelinde ve ülkemizde büyük ölçüde azalan uçak ve yolcu trafiği gerçekleşti. Artık o günleri geride bıraktık. 2022 yılının ilk 9 ayında 2019 yılının aynı dönemine kıyasla eski seviyesine yaklaştık. Çıtayı her geçen gün yukarılara taşıyarak havacılık ve uzay teknolojileri alanında da büyük başarılar elde ediyoruz. İyi biliyoruz ki başka ülkelerin teknolojilerini kullanmak, ülke kaynakları açısından da ülke çıkarları açısından da sürdürülebilir bir durum değil. Bu noktada yaptığımız atılımlar ile ülkemizi kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen ve test edebilen bir seviyeye çıkardık.

Türksat 5A ve 5B de geçtiğimiz yıl içinde yörüngelerine ulaştı ve böylece bir yıl içinde iki yeni nesil haberleşme uydusunu devreye alan ender ülkelerden biri olduk. İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı da 2023 yılının ikinci çeyreğinde uzaya fırlatmayı hedefledik. Türkiye, Türksat 6A'yı uzaya fırlattığımızda uzayda kendi uydusuyla temsil edilen ilk 10 ülkeden biri olacak. Hava savunma sanayinde de dünya güç dengelerini değiştiren, muharebe alanında çığır açan teknolojiler geliştirdik, geliştirmeye devam ediyoruz."

Bakan Adil Karaismailoğlu, gelecek 20 yılda dünya genelinde hava trafiğinin iki katın üzerinde, hizmet verilen yolcu sayısının ise yıllık ortalama yüzde 4,4 artmasının beklendiğini ifade ederek, "Öte yandan yükselen küreselleşme ve özelleşme hareketleriyle dünya sivil havacılığında rekabet hızla artıyor. Süreç, hava ulaşımının 'tek bir pazar haline gelmesi' yönünde ilerlemektedir. Bu pazardan daha fazla pay alabilmek adına, orta ve uzun vadedeki hedeflerimizi hepimiz gözden geçirmeliyiz. Yer kürenin birbirine uzak coğrafyalarında yer alan ülkelerimiz arasında yapacağımız iş birlikleri ile uzakları yakın, ülkelerimizi komşu kapısı haline getireceğiz." diye konuştu.

Fuardaki birliktelik vesilesiyle yeni iş ortaklıkları, yeni pazarlar ve iş imkanları aralanacağını belirten Karaismailoğlu, "Ticaretimiz artacak, sosyal ve kültürel ilişkilerimiz hızlanacak. Ülkelerimiz arasında yeni bir dönemi başlatacağız. Biz Türkiye'nin parlak geleceğine sizleri de ortak etmek, sizlerle güçlü ortaklıklar kurmak istiyoruz. Havacılık sektörünün geleceği açısından büyük önem arz eden bu fuarın tüm katılımcılar için çok faydalı olacağına inanıyorum." yorumunu yaptı.

Bakan Karaismailoğlu, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaplan'ın yanı sıra havacılık sektörü paydaşlarının katılımıyla AirShow İstanbul Fuarı'nın açılışı kurdelesi kesildi. Daha sonra Bakan Karaismailoğlu, fuar alanında firmaların stantlarını ziyaret ederek, bazı uçak ve helikopterleri gezdi.