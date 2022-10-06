Kaymakamlık sınavı giriş belgeleri yayımlandı
ÖSYM, Kaymakamlık sınavı giriş belgelerini internet sitesinde yayımladı
Kaymakamlık: İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı
DUYURU
(06 Ekim 2022)
2022-Kaymakamlık Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
16 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na (2022-Kaymakamlık) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 06 Ekim 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
16 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-Kaymakamlık için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Temel Kurallar
Temel Kurallar için Tıklayınız.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız