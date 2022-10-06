Bakan Soylu'dan İstanbul'daki taksicilere: En mutlu esnaf haline geleceksiniz

Liderlerden partililere 'sahada olun' talimatı
Liderlerden partililere 'sahada olun' talimatı
Sıfır faizle nakit derdine son!..
Sıfır faizle nakit derdine son!..
Sponsorlu İçerik
Bakan Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu sadece bir başlangıç
Bakan Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu sadece bir başlangıç
Ali Yalçın'dan sözleşmelilere kadro açıklaması: Ekimde bitirelim dedik
Ali Yalçın'dan sözleşmelilere kadro açıklaması: Ekimde bitirelim dedik
Torba teklif ile milyonları ilgilendiren düzenlemeler yapılacak
Torba teklif ile milyonları ilgilendiren düzenlemeler yapılacak
Bakan Bozdağ: Anayasa teklifini Pazartesi'ye kadar netleştireceğiz
Bakan Bozdağ: Anayasa teklifini Pazartesi'ye kadar netleştireceğiz
Eski TBB Başkanı Feyzioğlu Lefkoşa büyükelçiliğine atandı
Eski TBB Başkanı Feyzioğlu Lefkoşa büyükelçiliğine atandı
Erdoğan, Paşinyan ve Aliyev aynı karede
Erdoğan, Paşinyan ve Aliyev aynı karede
Kaymakamlık sınavı giriş belgeleri yayımlandı
Kaymakamlık sınavı giriş belgeleri yayımlandı
Kararname yayınladı: İsrail'e 4 yıl sonra yeni büyükelçi
Kararname yayınladı: İsrail'e 4 yıl sonra yeni büyükelçi
Togg otoyolda: Osmangazi'den geçerek yol testi yaptılar
Togg otoyolda: Osmangazi'den geçerek yol testi yaptılar
Altının gram fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
Türk-İş ve TİSK'ten gelir vergisinde düzenleme için Erdoğan'a mektup
Türk-İş ve TİSK'ten gelir vergisinde düzenleme için Erdoğan'a mektup
Adalet Bakanlığı anayasa değişikliği çalışmalarına başladı
Adalet Bakanlığı anayasa değişikliği çalışmalarına başladı
Kamudaki sözleşmelilerin kadro talebiyle ilgili kritik toplantı
Kamudaki sözleşmelilerin kadro talebiyle ilgili kritik toplantı
Motorine bir zam daha geliyor
Motorine bir zam daha geliyor
Pirinç ve bakliyatta fiyat yukarı yönlü hızlandı
Pirinç ve bakliyatta fiyat yukarı yönlü hızlandı
THY uçağının lastiği patladı
THY uçağının lastiği patladı
İkinci el otomobilde yaprak kımıldamadı, vatandaşlar TOGG'u bekliyor
İkinci el otomobilde yaprak kımıldamadı, vatandaşlar TOGG'u bekliyor
Eylülde en çok satan otomotiv markaları belli oldu
Eylülde en çok satan otomotiv markaları belli oldu
Hakim 'can güvenliğim yok' dedi, duruşmayı terk etti
Hakim 'can güvenliğim yok' dedi, duruşmayı terk etti
Bakan Bilgin'den 90 bin işçiye kadro açıklaması: Kasım'da sonlandıracağız
Bakan Bilgin'den 90 bin işçiye kadro açıklaması: Kasım'da sonlandıracağız
Özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin yayın yasağı
Özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin yayın yasağı
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Muhterem İnce seçildi
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Muhterem İnce seçildi
Okullar açıldığından bu yana elektriği yoktu, Vali 1 günde çözdü
Okullar açıldığından bu yana elektriği yoktu, Vali 1 günde çözdü
Bakan Koca açıkladı: Hastanenin faaliyeti durduruldu
Bakan Koca açıkladı: Hastanenin faaliyeti durduruldu
Tezkere geçti, Mehmetçik Dünya Kupası'na gidiyor
Tezkere geçti, Mehmetçik Dünya Kupası'na gidiyor
Benzin ve motorine yeni zam, LPG'ye indirim geldi
Benzin ve motorine yeni zam, LPG'ye indirim geldi
Rektörden yeni öğrencilere gece çıkışları için 'vampirli' uyarı
Rektörden yeni öğrencilere gece çıkışları için 'vampirli' uyarı
Özel hastane ve Başsavcılıktan skandal görüntülere açıklama
Özel hastane ve Başsavcılıktan skandal görüntülere açıklama
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Soylu'dan İstanbul'daki taksicilere: En mutlu esnaf haline geleceksiniz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul taksicilerine Allah nasip edecek çok kısa süreç içerisinde İstanbul'un en memnun esnaflarından birincisi haline gelecek" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Ekim 2022 17:20
Yazdır
Bakan Soylu'dan İstanbul'daki taksicilere: En mutlu esnaf haline geleceksiniz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da korsan taksicilik yapanlarla ilgili ehliyet ceza puanı konusunda yönetmeliği tamamlayacaklarını bildirdi.

Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, Kağıthane'deki İstanbul Taksiciler Esnaf Odasında düzenlenen çalışma toplantısında bir araya geldi.

Bakan Soylu, çalışma toplantısının sonunda hep beraber bir karar çıkaracaklarını belirterek, "Taksicilik bir emin meslektir. Biz bunu biliyoruz. Şehirler kültürleriyle beraber yaşar ve bu kültürlerin izini silebilmek mümkün değildir. Bugün de İstanbul'da çokça konuşulan, dönem dönem haklı şikayetleri, dönem dönem ise birtakım odakların bilerek hedefi olan bir süreçle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Hem kendi hem de diğer bakanlıklar ile İstanbul Valiliği ve emniyet müdürlüğünün üzerine düşen görevleri olduğunu kaydeden Soylu, "Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim: Bizim burada hep birlikte yapmamız gereken en önemli mesele, İstanbul'da bir araştırma yapıldığında, bizim bu toplantıda alacağımız ve daha önce konuştuğumuz, yapmaya karar verdiğimiz, aslında pandeminin devreye girdiği, bu adımları attığımızda İstanbul'da birine, 'En fazla hangi esnaf grubundan memnunsunuz?' dendiğinde bu toplantıdan alacağımız kararlarla ve değerlendirmelerle birinci sıraya taksici esnafını inşallah bu masanın etrafındaki arkadaşlarla birlikte getirmeye ve milletimizi de böyle bir anlayışla bütünleştirmeye, buluşturmaya sorumluyuz." değerlendirmesini yaptı.

Hedeflerinin sadece 785 bin kilometrekare olmadığını dile getiren Soylu, "Biz savunma sanayiinden tutun, İstanbul Havalimanı'na kadar, Avrasya Tüneli'nden Marmaray'a kadar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Osmangazi'ye kadar etrafımızdaki coğrafyaya model oluşturuyoruz. İstanbul'un bir özelliği var: Karmaşık ve kompleks olaylarla sürekli karşı karşıya kaldığı için diğer bütün şehirlere de olayların çözümünün nasıl olabileceğini gösterebilecek bir kabiliyete haizdir." diye konuştu.

"Araçların yenilenmesinde, esnaf ve kefaretin kredi uygulamalarında bu kredilerin yüzde 9'luk, 9,5'luk oranla uygulanmasında büyük bir yenilenme imkanı haiz oldu." diyen Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu daha da geliştirilmeli. Yaklaşık 4 milyar 250 milyon liralık bir bölgesel kredi hacmi, sadece İstanbul için böyle bir kredi hacmi oluşturulmuş. Bu da önemli bir şey. Birtakım teknolojik yenilikler var. Hazırlanmış, yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Bunu da bir vesileyle burada hep beraber değerlendireceğiz ve konuşacağız. İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza, tüccarımıza, esnafımıza mahcup olmamak durumundayız. Sorumluluktan kaçan bir yapımız yok. Biz birbirimizi yıllardan beri tanıyoruz. Bu işi ya çözeceğiz, ya çözeceğiz. Şahsen üzerime ne düşüyorsa onu da yapmakla mükellefim. Hep beraber oluşturacağımız bir kurulla sürekli çalışacak, 24 saat birbiriyle iletişim içerisinde olacak, eksikleri tespit edecek ve üzerine gidecek bir meseleyle, bir sinerji oluşturmamız lazım. Bunu oluşturalım, bize yeter. Göreceksiniz sonucu da çok güzel olacak. Tekrar söylüyorum, İstanbul'da, İstanbul taksicilerine Allah nasip edecek çok kısa süreç içerisinde İstanbul'un en memnun esnaflarından birincisi haline gelecek. Korsan taksicilik yapanlarla ilgili ehliyet ceza puanı konusunda yönetmeliği de tamamlıyoruz."

- "Taksi hizmetinin konforundan söz edilmesini istiyoruz"

Yerlikaya da yıl sonu itibarıyla 16 milyon turist ağırlayacaklarını belirterek, "Misafirlerimiz, yerli misafirlerimizle beraber bu dünyanın 13. büyük metropolünde günlük 7,5 milyon toplu taşıma, taksi bunların içerisinde toplu taşıma söz konusu." diye konuştu.

Kentte, 18 bin 395 taksi ve 45 bin 554 şoför bulunduğunu bilgisini paylaşan Vali Yerlikaya, "İstanbul'a gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin şehrimizden taksi hizmetinin konforundan söz ederek buradan ayrılmalarına vesile olmak istiyoruz. Neler olabilir bunları istişare etmek için buradayız. Ben istişarelerimizin şehrimiz, taksilerimiz, onların değerli şoförleri için, hepimiz için, her birimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Liderlerden partililere 'sahada olun' talimatı
Liderlerden partililere 'sahada olun' talimatı
İYİ Parti, başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklik teklifini Meclis aşamasında değerlendirecek
İYİ Parti, başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklik teklifini Meclis aşamasında değerlendirecek
Bakan Soylu'dan operasyon açıklaması: Türkiye bunu ilk kez duyacak
Bakan Soylu'dan operasyon açıklaması: Türkiye bunu ilk kez duyacak
Torba teklif ile milyonları ilgilendiren düzenlemeler yapılacak
Torba teklif ile milyonları ilgilendiren düzenlemeler yapılacak
Bakan Bozdağ: Anayasa teklifini Pazartesi'ye kadar netleştireceğiz
Bakan Bozdağ: Anayasa teklifini Pazartesi'ye kadar netleştireceğiz
Davutoğlu: Erdoğan'ın Alevilerin sorunlarını çözeceğini söylemesi ileri bir adım
Davutoğlu: Erdoğan'ın Alevilerin sorunlarını çözeceğini söylemesi ileri bir adım

Bu Habere Tepkiniz

Emeklilik talebinden ne zamana kadar vazgeçilebilir?

Emeklilik talebinden ne zamana kadar vazgeçilebilir?

Emeklilik talebinde bulunan bir kamu personeli, emekli olacağını belirttiği tarihten önce veya emeklilik talep tarihinden 1 ay önce, emeklilik talebinden vazgeçebilir. Ancak emekliliğe sevk onayı alındıktan sonra, emeklilik talebinden vazgeçilemez.
FATİH projesi BTR öğretmenlerine öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında ek ders ücreti ödenir mi?

FATİH projesi BTR öğretmenlerine öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı,FATİH Projesi Bilişim Teknolojileri Rehberliği (BTR) görevini yürütmek üzere görevlendirilen ve bu geçici görevi karşılığında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılan öğretmenin ayrıca öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri adı altında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

https://www.ataaof.edu.tr
Emeklilikte son 7 yıl hizmet hesabı nasıl yapılır?

Emeklilikte son 7 yıl hizmet hesabı nasıl yapılır?

Emeklilikte, 1260 gün hesabında sigortalılık süresi değil, toplam 7 yıl hizmet toplamı esas alınır
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti hesaplamaları haftalık mı, aylık mı yapılır?

Ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti hesaplamaları haftalık mı, aylık mı yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9'uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre fiilen okuttukları her 5 saat ders için eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ödenecek olan ek ders ücretinin haftalık olarak mı, aylık olarak mı belirleneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
YÖK, kadrolarında değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

YÖK, kadrolarında değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı Yükseköğretim Kurumları ile Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 3 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını geçti.
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

TUİK Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 3,08 artarken yıllık bazda yüzde 83,45 oldu
Yaş haddinden emekli olmanın avantajı var mıdır?

Yaş haddinden emekli olmanın avantajı var mıdır?

Yaş haddinden emekli olmak sadece emekli ikramiye farkı ödenmesini kazandırır.
İsteğe bağlı iştirakçilik süresi, emeklilikte ek göstergeyi kazandırır mı?

İsteğe bağlı iştirakçilik süresi, emeklilikte ek göstergeyi kazandırır mı?

İsteğe bağlı iştirakçilik döneminde intibak işlemi yapılır, ancak yapılan intibak ek göstergeyi yükseltmez. Daha önce kazanmış olduğu ek gösterge devam ettirilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 ekim 2022
Türk tanklarına zırh ötesi görüş yeteneği geliyor

Türk tanklarına zırh ötesi görüş yeteneği geliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki FIRAT-M60T modernizasyonu ürünü tanklara, zırh ötesi görüş yeteneği kazandırılacak.
Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Arka Sokaklar'ın Pınar'ını görenler şoke oldu!

Arka Sokaklar'ın Pınar'ını görenler şoke oldu!

Adını ilk kez "Akademi Türkiye"de duyuran ve ardından Arka Sokaklar'da oyunculuk yaparak kariyerinde ilerleyen Pınar Aydın, şimdilerde görenleri şoke ediyor. Ünlü oyuncunun değişimi sosyal medyaya damgasını vururken, imajıyla da beğeni topladı.