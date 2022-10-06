İYİ Parti, başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklik teklifini Meclis aşamasında değerlendirecek
İYİ Parti, "başörtüsü" ile ilgili anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifine yönelik değerlendirmesini, teklif TBMM'ye sunulduğunda yapacak.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü ile ilgili düzenlemeyi içeren anayasa değişikliği çağrısıyla çalışmalarına başlanan kanun teklifinin Meclise sunulmasını bekleyecek.
Akşener'in konuya bireysel hak ve özgürlükler çerçevesinden baktığı, devletin, vatandaşın kılık ve kıyafetine yönelik bir müdahalede bulanamayacağı görüşünü paylaştığı belirtildi.
Konuyla ilgili gelişmeleri takip eden Akşener'in, "Elbette biz hiçbir vatandaşımızın mağduriyetini istemeyiz, buna izin vermeyiz. Ama hazırlanacak teklifi bir görelim. Teklif nedir ona göre hareket ederiz." dediği belirtildi.
Bu arada partinin hukukçu kurmaylarının da Meclise gelmesinin ardından teklif üzerinde çalışacağı ve konuyu teknik yönden inceleyeceği kaydedildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız