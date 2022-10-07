Kahvaltı sırasında tartıştığı oğlunu öldüren şüpheli tutuklandı
İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı oğlunu öldüren zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Ekim 2022 18:55
Millet Mahallesi'ndeki evlerinde kahvaltıda tartıştığı oğlu Kenan C'yi tabanca ile öldüren Y.C'nin emniyetteki sorgulaması tamamlandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Olay
Dün, Millet Mahallesi 2575 Sokak'ta ikamet eden Y.C. (66), kahvaltı masasında tartıştığı oğlu Kenan C'yi (41) tabancayla öldürüp kaçmış, Asayiş Şubesi ekiplerince Konak ilçesinde yakalanmıştı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız