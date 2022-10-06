TÜİK'in anketine katılmayana 2 bin 977 lira para cezası

Enflasyon verileri tartışılan TÜİK anketleriyle de tepki çekti. Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Denizli'de 'Tüketici Eğilim Araştırması' gerçekleştiren TÜİK, Merkezefendi İlçesi'ne bağlı Altıntop Mahallesi Muhtarı Tülay Sücüllü'yü telefonla arayıp ankete yanıt vermesini istedi.

Uygun olmadığını bir gün sonra aranmasını isteyen Sücüllü, neden kurumsal bir hat yerine özel bir numaradan arandığını sordu. Bunun üzerine TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü, Sücüllü'ye bir bilgilendirme yazısı gönderdi.

2 BİN 977 LİRA PARA CEZASI

Yazıda vatandaşlar ile yüz yüze ya da telefonla anket gerçekleştirilebileceği, Alo 124 veya diğer kurumsal hatlardan arama yapılabileceği belirtilerek, "Sizlerden alınan bilgiler yalnızca istatistiki çalışmalarda kullanılmak amacıyla derlenmektedir.

5429 Sayılı Kanunun 54'ncü maddesi uyarınca istenilen bilgilerin belirlenen şekilde, eksiksiz ve doğru bir biçimde verilmemesi durumunda 2022 yılı için 2 bin 977 lira idari para cezası uygulanmaktadır" denildi.

"ARAYAN NUMARAYA GÜVENMEDİM"

Anket amacıyla arandığını, güvenmediği için resmi yazı ile bilgilendirildiğini belirten Sücüllü, şöyle konuştu:

"Kurum telefonundan aranmadım, bunun yerine 538'li bir hattan arandım. İnandırıcı bulmadım. Telefonla yapılan anketlere karşı hassasiyetimiz var. Güvenilirlik yok. Bu bizi endişelendiriyor.

Pek çok kez savcı, hakim diye telefon gelen insanların başı derde girdi. Bu nedenle kuşkulu yaklaştım. En azından kurum telefonundan aransın. Yalnız mısınız diye sorulduğunda tedirgin olmamak mümkün değil.

Yine de insanların cevap vermedikleri için cezaya uğramaları ne kadar vicdanlı. İnsanların zorla cevap vermelerini sağlamak, bu cezayı uygulamak güzel bir durum değil. Ben de bu konuda çevremi aydınlatmaya çalışıyorum"