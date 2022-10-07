Anayasa çalışması başladı

AK Parti'de başörtü düzenlemesini içeren Anayasa değişikliği için çalışmalara başlandı. AK Parti'nin Anayasa heyeti dün ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup başkanvekilleri, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu başkanları ile bazı AK Parti Genel Başkan yardımcıları ve bazı bürokratlar katıldı.

10. MADDE FORMÜLÜ

Toplantıda, 2008 yılında üniversitelerde başörtüsünü düzenleyen Anayasa teklifinin masaya yatırıldığı, bu çalışmanın kapsamının genişleyeceği öğrenildi. Başörtüsü düzenlemesini içeren Anayasa'nın 10'ncu maddesinin yeniden düzenleneceği ya da ek bir madde getirileceği belirtiliyor. Anayasa'nın 10'ncu maddesinin "Kamu ve her türlü alanda kıyafet serbesttir. Herhangi bir tahdit ve sınırlama koyulamaz" şeklinde düzenleneceği ifade ediliyor.

KARI KOCA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE VURGU

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında ailenin korunmasına yönelik de mesajlar vermişti. Anayasa'nın 41'inci maddesindeki ailenin korunması hükmünün güçlendirilmesi, karı-koca yükümlülüğüne vurgu yapılarak eşcinsel evliliklerin de anayasal olarak önlenmesi planlanıyor. Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Meclis'te yaptığı açıklamada, Anayasa çalışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bugün biz bir hazırlık yaptık. Cumhurbaşkanı'mızın grupta yaptığı açıklamada çerçevesini çizdiği bir düzenlemeyi nasıl yapabiliriz? Bunu enine boyuna tartıştık. Çok önemli görüşler de ortaya çıktı. Yakında metni Cumhurbaşkanı'mız kamuoyu ile paylaşacak. Takvimlendirme kısmı ayrı ama biz çalışmalarımızı pazartesiye kadar netleştirip Cumhurbaşkanı'mıza arz etmeyi planlıyoruz. Biz teklifimizi TBMM'de AK Parti ve MHP olarak parlamentoya sunacağız. Şu anda çalışıyoruz tek madde de olabilir, birkaç madde de olabilir. CHP'nin teklifi sorunu çözen bir teklif değil. Bir mesleği icra etmeyen kamuda çalışan kadınların başörtülü çalışma hakkını güvence altına alıyor mu? Kesinlikle almıyor. Özel sektördeki kadınlara yönelik bir güvence içeriyor mu? Onu da içermiyor. Daha kötüsü yeni yasaklar koymaya yasal bir dayanak oluşturuyor."

Nur Banu Aras