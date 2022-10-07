66 vekil aranıyor... AK Parti'de çoğunluk için hesaplar başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü konusunda anayasa değişikliği önermesinden sonra, AK Parti'nin 2008'de AYM tarafından iptal edilen anayasa değişikliğini temel alarak hazırlayacağı yeni teklifin kısa süre içinde Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

AK Parti'de bir yandan da bu değişikliğin referanduma sunulmadan doğrudan Meclis'ten geçirilmesi konusunda hesaplar yapılıyor. Meclis'teki sandalye dağılımı, AK Parti ve MHP'nin tek başına anayasa değişikliği yapmasına izin vermiyor. İki partinin milletvekili sayısı 334'te kalıyor. Anayasa değişikliklerinin referandumsuz geçmesi için 400, referanduma sunulabilmesi için ise en az 360 milletvekilinin oyu gerekiyor.

Bu durumda AK Parti'nin her halükarda MHP dışındaki partilerin de desteğini bulması gerekiyor. CHP şartlı destek vereceğini, HDP ise anayasa değişikliğine sıcak baktığını açıkladı. CHP'nin destek vermesi durumunda, başka bir partinin oyuna gerek kalmadan anayasa değişikliği 400'ün üzerinde oyla kabul edilecek. CHP destek vermez, sadece HDP'nin desteği olursa, AK Parti ve MHP'nin oyları ile değişikliğin 60 gün içinde referanduma sunulması gerekiyor. Bu durumda, 2023 seçimleri öncesinde anayasa değişikliklerine dair referandum sandığı kurulması gündeme gelecek. AK Parti'de yapılan değerlendirmelerde, CHP yönetimi destek kararı alsa bile gizli oylama olacağı için CHP içinde çok sayıda fire olacağı belirtiliyor. Aynı değerlendirme HDP için de yapılıyor.