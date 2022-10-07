FETÖ'den hüküm giyen Gazi Polis Konakçı dahil 2 hükümlünün cezası kaldırıldı

Karara göre Hasan Şen; uyuşturucu madde ticareti yapmak ve satmak için uyuşturucu bulundurmak, silahla tehdit suçlarından üç ayrı mahkeme tarafından toplam 24 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı ve cezası kesinleştiği için 2018'den bu yana cezaevinde bulunuyor. Adli Tıp Kurumu 3'ncü Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun verdiği "sürekli hastalık" raporu ve Adalet Bakanlığı'nın 20 Haziran 2022 tarihli yazısı üzerine Erdoğan, Anayasa'nın 104. Maddesinin 16'ncı fıkrası uyarınca af kararı aldı.

BOMBA İMHACI GAZİ POLİS FETÖ'DEN HÜKÜM GİYMİŞTİ

Yine Erdoğan'ın aldığı ve bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan 6187 sayılı Karar'la ise silahlı terör örgütüne üye olma suçundan İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2018 yılında 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Yozgat Kadışehri ilçesi nüfusuna kayıtlı Bilal Konakci'nin (45) de kalan cezası "sürekli hastalık ve sakatlık" gerekçesiyle affedildi.

Polis memuru Bilal Konakci, İzmir Aliaağa'da görevli iken Şubat 2009'da bir okulun önüne bırakılan bombayı imha etmeye hazırlanırken bombanın infilak etmesi sonucu gözlerini, sağ elini ve sol elinin işaret parmağını kaybetti. Ayrıca işitme kaybı yaşayan, bacaklarında yürüme zorluğu oluşan Konakci'nin yüzde 98 engelli olduğu eşinin, Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan'a yazdığı mektupta ifade edilmişti. Konakci, 20 Aralık 2016'da ise Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) / PDY kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 2018 yılında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan ayrı ayrı 10 yıl 5 ay hapis ve 100 lira adli para cezası ile 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına, 2015'te Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesince "satmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 1000 lira adli para cezasına, 2020'de Kocaeli 4. Asliye Ceza Mahkemesince "silahla tehdit suçundan" 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen ve bu cezaları kesinleşerek Kocaeli İnfaz Hakimliğinin 23 Haziran 2021 tarihli kararıyla 23 yıl 19 ay hapis cezası olarak cezalarının içtimaına hükmedilen Hasan Şen'in (54) kalan cezası Adli Tıp Kurumunun "sürekli hastalık" raporu sebebiyle kaldırıldı.

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 2018 yılında İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesince 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Bilal Konakci'nin (45) kalan cezasının da Adli Tıp Kurumunun "sürekli hastalık ve sakatlık hali" raporu sebebiyle kaldırılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kararları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü maddesinin 16'ncı fıkrası hükmü uyarınca verdi.