2022 KPSS DHBT başvuruları alınmaya başlandı
2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvuruları alınmaya başlandığını duyurdu.
KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı
DUYURU
(07 Ekim 2022)
2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Başvurularının Alınması
2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 07 - 17 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundadır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-KPSS kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar, kılavuzlara aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi: Kılavuzlar ve Başvuru Bilgileri
2022-KPSS
Lisans Başvuru Kılavuzu (08.08.2022 tarihli Duyuru kapsamında güncellenmiştir.)
2022-KPSS Ön Lisans Başvuru Kılavuzu (08.08.2022 tarihli Duyuru kapsamında güncellenmiştir.)
2022-KPSS Ortaöğretim Başvuru Kılavuzu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri
Yakın Sınav Merkezleri