Dolar haftayı 18,58 TL'den kapattı
Güne yatay başlayan dolar, haftayı 18,58 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Ekim 2022 18:22
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,5800
|18,5810
|18,5810
|18,5820
|Avro
|18,2520
|18,2530
|18,1840
|18,1850
|Sterlin
|20,7130
|20,8170
|20,6210
|20,7240
|İsviçre Frangı
|18,7400
|18,8320
|18,6740
|18,7670
|ANKARA
|ABD Doları
|18,5500
|18,6300
|18,5510
|18,6310
|Avro
|18,2120
|18,2920
|18,1440
|18,2240
|Sterlin
|20,6530
|20,8630
|20,5610
|20,7710