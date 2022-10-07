Yerli uydu üretimi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında İMECE ve TÜRKSAT 6A ile taçlanacak

TÜBİTAK'tan, Dünya Uzay Haftası dolayısıyla yapılan açıklamada, Türkiye'nin 2001 yılında başlayan yerli uydu üretiminin başarıyla sürdüğü, iki uydu için de projede son aşama olan "uçuş modeli testleri"nin devam ettiği belirtildi.

TÜBİTAK'ın Türkiye'nin uydu tarihini yazmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, ilk uydu BİLSAT'ın yurt dışında bir firmayla TÜBİTAK UZAY tarafından teknoloji transferi yoluyla üretildiği kaydedildi.

Açıklamada, 2003'te yörüngede yerini alan ilk elektro-optik yer gözlem uydusu BİLSAT'ın 3 yıl hizmet ettiği hatırlatılarak, şu bilgiye yer verildi:

"BİLSAT Projesi'nden kazanılan deneyimlerle 2004-2011 yıllarında Türkiye'nin ilk yerli yer gözlem uydusu RASAT geliştirildi. 2011 yılında yörüngesine fırlatılan uydunun tasarım ömrü 3 sene olmasına rağmen 11 yıl boyunca görevine devam etti. TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanan, üretilen ve test edilen yüksek performanslı uçuş bilgisayarı, X-bant verici ve gerçek zamanlı görüntü işleme ekipmanlarıyla yer istasyonu yazılımları RASAT Projesi'nde başarılı şekilde kullanılarak uzay tarihçesi kazanıldı. Böylelikle TÜBİTAK UZAY sadece sistem seviyesinde değil, alt sistemler kapsamında da yetkinliğini ortaya koyarak, Türkiye'de uzay alanında Teknoloji Hazırlık Seviyesi 9'a ulaşan tek kurum haline geldi. RASAT uydusu ile fırlatılmasının 11'inci yılı olan 2022'de irtibat kesildi."

- Hem İMECE hem TÜRKSAT 6A, 2023'te fırlatılacak

RASAT uydusu ile edinilen tecrübeyle GÖKTÜRK-2 Projesi'nin başlatıldığı ifade edilen açıklamada, GÖKTÜRK-2'nin aktif olarak yörüngede görevine devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, milli ve yerli olarak gerçekleştirilen bu iki uydu projesinin, Türkiye'nin uzay alanında farkındalığının artmasına çok büyük katkı sağladığına ve yeni uydu projelerinin önünü açtığına dikkati çekilerek, "İMECE ve TÜRKSAT 6A uyduları için geri sayım başladı. TÜBİTAK UZAY tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli metre altı çözünürlüğe sahip yer gözlem uydusu olan İMECE'nin 2023 yılında 5 yıl tasarım ömrüyle yörüngesinde göreve başlaması hedefleniyor. İki uydu için de projede son aşama olan uçuş modeli testleri devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

TÜRKSAT 6A uydusunun da TÜBİTAK UZAY önderliğinde TUSAŞ, ASELSAN ve C-Tech ortaklığıyla üretildiği belirtilen açıklamada, 15 yıl tasarım ömrü olan uydunun da 2023 yılında yörüngesine fırlatılmasının hedeflendiği aktarıldı.

- "2023 gökbilim ve uzay açısından çok önemli bir yıl olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'ün gökbilim ve uzay açısından çok önemli ve heyecanlı bir yıl olacağını belirtti.

TÜBİTAK'ın koordinasyonunda iki uydunun uzaya fırlatılacağını kaydeden Mandal, "Bizim yerli ve milli diye ifade ettiğimiz kendi gözlem uydumuz İMECE, 2023'ün ocak ayında, yine haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A da 2023'ün ikinci yarısında uzaya fırlatılacak. Ayrıca bir uzay yolcumuz 2023'te uzaya gidecek." ifadelerini kullandı.

2023'ün Türkiye'nin artık "Uzayda varım" dediği bir yıl olacağını vurgulayan Mandal, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Milli Uzay Programı'mız doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.