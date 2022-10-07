Bakan Kirişçi'den TOÇ BİR-SEN'e ziyaret

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk'ün çalışma hayatına ilişkin konuları görüştüğü ziyarette; Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, Toç Bir-Sen Genel Başkan Yardımcıları Sabri Kızılkaya, Fatih Doğan, Zekeriya Yazıcı, Fikret Akdeniz, Musa Şen ve Harun Sarıdoğan, Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul ile Tarım ve Orman Bakanı Basın Danışmanı Emin Avundukluoğlu yer aldı.

Toç Bir-Sen Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede Genel Başkan Öztürk, Bakan Kirişci'ye Tarım-Ormancılık Hizmet Kolu çalışanlarının talep ve sorunlarını iletti.

Öztürk, Tarım ve Orman Bakanlığında çalışan tüm Sözleşmelilere (TKDK personeli de dahil olmak üzere) kadro verilerek farklı istihdam statülerinden kaynaklanan sorunların çözüme kavuşturulması başta olmak üzere pek çok konudaki görüşlerini ve kamu çalışanlarının beklentilerini dile getirdi.

Bakan Kirişci'ye ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını da ifade eden Genel Başkan Öztürk, hem ziyaretleri hem de bakanlık çalışanlarının sorunlarının çözümü noktasındaki yaklaşımı, kendisine ilettikleri talep ve beklentiler ile yürütülen çalışmalara gösterdiği hassasiyet dolayısıyla teşekkür etti.

Bakan Kirişci de Genel Başkan Öztürk ve Yönetim Kurulu üyelerini yetkili sendika olarak Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu çalışanları adına yürüttükleri çalışmalar nedeniyle tebrik ederek başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.