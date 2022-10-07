Bakan Bozdağ açıkladı...Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Bakan Bozdağ, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz." dedi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Ekim 2022 11:37
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'de Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda konuştu.
Bakan Bozdağ, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz." dedi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız