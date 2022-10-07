2022 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu

'TOKİ projesinde başvuru süresini uzatmak gibi bir çalışmamız yok'
'TOKİ projesinde başvuru süresini uzatmak gibi bir çalışmamız yok'
'Torba' kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
'Torba' kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
'Devlet Bey'le de görüştüm, Anayasa değişikliğini Meclis'e sunacağız'
'Devlet Bey'le de görüştüm, Anayasa değişikliğini Meclis'e sunacağız'
Bakan Bozdağ açıkladı...Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Bakan Bozdağ açıkladı...Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Sözleşme imzalandı...Başkent'e 3 yeni metro hattı geliyor
Sözleşme imzalandı...Başkent'e 3 yeni metro hattı geliyor
Bakan Kasapoğlu açıkladı: Bin 200 yurt yönetim personeli alınacak
Bakan Kasapoğlu açıkladı: Bin 200 yurt yönetim personeli alınacak
Bakan Kirişçi'den Toç Bir-Sen'e ziyaret
Bakan Kirişçi'den Toç Bir-Sen'e ziyaret
12 emekli amirale 'Montrö bildirisinden' 12 yıla kadar hapis istendi
12 emekli amirale 'Montrö bildirisinden' 12 yıla kadar hapis istendi
Hangi sözleşmeliler kadroya alınacak?
Hangi sözleşmeliler kadroya alınacak?
66 vekil aranıyor... AK Parti'de çoğunluk için hesaplar başladı
66 vekil aranıyor... AK Parti'de çoğunluk için hesaplar başladı
Anayasa teklifinde 'aile ve LGBT' konusuna da değinilecek
Anayasa teklifinde 'aile ve LGBT' konusuna da değinilecek
Ticaret Bakanlığı 419 uzman yardımcısı alacak
Ticaret Bakanlığı 419 uzman yardımcısı alacak
Alevi çalışması bugün açıklanıyor
Alevi çalışması bugün açıklanıyor
Grip olan acile koştu: 100 bin vakada 2 ölüm görülüyor
Grip olan acile koştu: 100 bin vakada 2 ölüm görülüyor
İlkokulda 'doçent' öğretmen
İlkokulda 'doçent' öğretmen
Özel hastanedeki skandal görüntülere ilişkin 4 tutuklama
Özel hastanedeki skandal görüntülere ilişkin 4 tutuklama
Sosyal medya teklifinin 12 maddesi daha kabul edildi
Sosyal medya teklifinin 12 maddesi daha kabul edildi
Maske takmayanlara kesilen cezalar siliniyor
Maske takmayanlara kesilen cezalar siliniyor
Erdoğan: Vakti saati geldiğinde Suriye'nin Başkanı ile görüşebiliriz
Erdoğan: Vakti saati geldiğinde Suriye'nin Başkanı ile görüşebiliriz
Motorine 3 günde 3. zam
Motorine 3 günde 3. zam
TÜİK'in anketine katılmayana 2 bin 977 lira para cezası
TÜİK'in anketine katılmayana 2 bin 977 lira para cezası
Skandal görüntülerin çekildiği özel hastaneden ikinci açıklama
Skandal görüntülerin çekildiği özel hastaneden ikinci açıklama
Liderlerden partililere 'sahada olun' talimatı
Liderlerden partililere 'sahada olun' talimatı
Bakan Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu sadece bir başlangıç
Bakan Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu sadece bir başlangıç
Ali Yalçın'dan sözleşmelilere kadro açıklaması: Ekimde bitirelim dedik
Ali Yalçın'dan sözleşmelilere kadro açıklaması: Ekimde bitirelim dedik
Torba teklif ile milyonları ilgilendiren düzenlemeler yapılacak
Torba teklif ile milyonları ilgilendiren düzenlemeler yapılacak
Bakan Bozdağ: Anayasa teklifini Pazartesi'ye kadar netleştireceğiz
Bakan Bozdağ: Anayasa teklifini Pazartesi'ye kadar netleştireceğiz
Eski TBB Başkanı Feyzioğlu Lefkoşa büyükelçiliğine atandı
Eski TBB Başkanı Feyzioğlu Lefkoşa büyükelçiliğine atandı
Erdoğan, Paşinyan ve Aliyev aynı karede
Erdoğan, Paşinyan ve Aliyev aynı karede
Kaymakamlık sınavı giriş belgeleri yayımlandı
Kaymakamlık sınavı giriş belgeleri yayımlandı
Ana sayfaHaberler Dünya

2022 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu

2022 Nobel Barış Ödülü, Belarus'tan insan hakları savunucusu Ales Bialiatski ile Rusya ile Ukrayna'dan iki insan hakları örgütüne verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Ekim 2022 12:19
Yazdır
2022 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu

2022 Nobel Barış Ödülü'nü, Belarus'tan insan hakları savunucusu Ales Bialiatski ile Rusya ve Ukrayna'dan insan hakları örgütleri Memorial ve Center for Civil Liberties kazandı.

Norveç Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada, ödülün, Bialiatski ve iki örgüte, hümanist değerler, anti-militarizm ve hukuk ilkeleri lehine gösterdikleri tutarlı çabalar için verildiği bildirildi.

Açıklamada, ödülü kazananların uzun yıllardır vatandaşların temel haklarını koruma haklarını desteklediği belirtildi.

Savaş suçlarını, insan hakları ihlallerini ve yetkinin kötüye kullanılmasını belgelemek için olağanüstü çaba sarf ettikleri ifade edilen 2022 Nobel Barış Ödülü sahiplerinin, birlikte barış ve demokrasi için sivil toplumun önemini gösterdiği vurgulandı.

- 2022 Nobel Barış Ödülü'nün kazananları hakkında

Belarus'ta 1980'lerin ortalarında ortaya çıkan demokrasi hareketinin önderlerinden biri olan Ales Bialiatski, hayatını ülkesinde demokrasiyi ve barışı teşvik etmeye adadı.

Bialiatski, Belarus'ta cumhurbaşkanına tartışmalı yetkiler tanıyan ve geniş çaplı gösterileri tetikleyen anayasa değişikliklerine karşılık 1996'da Viasna (Bahar) örgütünü kurdu.

Tutuklu göstericilere ve ailelerine destek veren Viasna, sonraki yıllarda yetkililerin siyasi mahkumlara yönelik işkencelerini belgeleyen ve protesto eden geniş tabanlı bir insan hakları örgütüne dönüştü.

2011'den 2014'e kadar hapis yatan Bialiatski, 2020'de rejime karşı yapılan geniş çaplı gösterilerin ardından tekrar tutuklandı.

Tutukluluk hali yargılanmadan devam eden Bialiatski, zorluklara rağmen Belarus'ta insan hakları ve demokrasi için verdiği mücadelede geri adım atmadı.

Rusya'daki insan hakları örgütü Memorial, 1987'de komünist rejimin zulmünün kurbanlarının unutulmamasını sağlamak isteyen eski Sovyetler Birliği'ndeki insan hakları aktivistleri tarafından kuruldu.

Memorial'ın kurucuları arasında Nobel Barış Ödülü sahibi Andrei Sakharov ve insan hakları savunucusu Svetlana Gannushkina yer aldı.

"Yeni suçların önlenmesi için geçmiş suçlarla yüzleşmenin gerekli olduğu" fikriyle hareket eden Memorial, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rusya'daki en büyük insan hakları örgütü haline geldi.

Memorial, Rus gözaltı merkezlerindeki siyasi mahkumlar hakkında en güvenilir bilgi kaynağı haline gelmenin yanı sıra militarizmle mücadelenin ve insan hakları ile hukukun üstünlüğünü teşvik etme çabalarının ön saflarında yer alıyor.

KAPAT [X]

Yetkililer, Rusya'daki siyasi baskı ve insan hakları ihlalleri hakkında sistematik biçimde bilgi derleyen Memorial'ın, Aralık 2021'de zorla tasfiye edilmesine ve Memorial tarafından kurulan dokümantasyon merkezinin kalıcı olarak kapatılmasına karar verdi.

Center for Civil Liberties, Ukrayna'da insan hakları ve demokrasiyi geliştirmek amacıyla 2007'de Kiev'de kuruldu.

Yetkililere Ukrayna'yı tam teşekküllü bir demokrasi yapması için baskı yapan Center for Civil Liberties, ülkeyi hukukun üstünlüğüyle yönetilen bir devlet haline getirmek için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üye olmasını aktif olarak savundu.

Center for Civil Liberties, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla Ukraynalı sivil nüfusa karşı Rus savaş suçlarını tespit etme ve belgeleme çabalarına girişti.

- 2021'de Nobel Barış Ödülü'nü Maria Ressa ve Dmitry Muratov kazanmıştı

2021 Nobel Barış Ödülü'nü, Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğü için mücadele eden gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov kazanmıştı.

Filipinler'de gücün kötüye kullanılmasını, şiddete başvurulmasını ve artan otoriterliği gündemde tutmaya çalışan Ressa, 2012 yılında dijital medya organı Rappler'ı kurmuştu.

Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada, Muratov'un da Rusya'da on yıllardır gitgide ağırlaşan koşullar altında ifade özgürlüğünü savunduğu belirtilmişti.

Muratov'un kurucusu olduğu bağımsız Novaja Gazeta gazetesinin, Rus toplumu için önemli bir bilgi kaynağı olduğu ifade ediliyor.

- Ödül 1901 yılından bu yana veriliyor

2020'de Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Dünya Gıda Programı olurken, 2019'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali almıştı.

Nobel Barış Ödülü'nün geçmiş yıllardaki kazananları arasında eski ABD Başkanı Barack Obama, Filistinli lider Yasir Arafat, Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Çii, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger yer alıyor.

Ödül, ilk defa 1901 yılında Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin kuruluşuna katkılarından ötürü Frederic Passy ile birinci Evrensel Barış Kongresi'nin organizatörlerinden Henry Dunant'a verilmişti.

Pakistanlı aktivist Malala Yusufzay, 17 yaşındayken ödüle layık görülerek Nobel Barış Ödülü'nü kazanan en genç kişi olmuştu.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
2022 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
2022 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
Son iki günde Ukrayna limanlarından 13 tahıl gemisi hareket etti
Son iki günde Ukrayna limanlarından 13 tahıl gemisi hareket etti
Kuzey Kore, Japon Denizi'ne iki balistik füze fırlattı
Kuzey Kore, Japon Denizi'ne iki balistik füze fırlattı
Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu
2022 Nobel Kimya Ödülü sahipleri belli oldu
2022 Nobel Kimya Ödülü sahipleri belli oldu
İran'ın Türkiye sınırında 5,6 büyüklüğünde deprem
İran'ın Türkiye sınırında 5,6 büyüklüğünde deprem

Bu Habere Tepkiniz

Kurumlar, memuru malul olarak emekliye zorlayabilir mi?

Kurumlar, memuru malul olarak emekliye zorlayabilir mi?

Kurumlar, tedavi süreçleri bitmemiş olmasına rağmen, memurlarını, malul olarak emekliye zorlayabilir mi?
Emeklilik talebinden ne zamana kadar vazgeçilebilir?

Emeklilik talebinden ne zamana kadar vazgeçilebilir?

Emeklilik talebinde bulunan bir kamu personeli, emekli olacağını belirttiği tarihten önce veya emeklilik talep tarihinden 1 ay önce, emeklilik talebinden vazgeçebilir. Ancak emekliliğe sevk onayı alındıktan sonra, emeklilik talebinden vazgeçilemez.
Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

https://www.ataaof.edu.tr
FATİH projesi BTR öğretmenlerine öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında ek ders ücreti ödenir mi?

FATİH projesi BTR öğretmenlerine öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı,FATİH Projesi Bilişim Teknolojileri Rehberliği (BTR) görevini yürütmek üzere görevlendirilen ve bu geçici görevi karşılığında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılan öğretmenin ayrıca öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri adı altında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emeklilikte son 7 yıl hizmet hesabı nasıl yapılır?

Emeklilikte son 7 yıl hizmet hesabı nasıl yapılır?

Emeklilikte, 1260 gün hesabında sigortalılık süresi değil, toplam 7 yıl hizmet toplamı esas alınır
Ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti hesaplamaları haftalık mı, aylık mı yapılır?

Ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti hesaplamaları haftalık mı, aylık mı yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9'uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre fiilen okuttukları her 5 saat ders için eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ödenecek olan ek ders ücretinin haftalık olarak mı, aylık olarak mı belirleneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
YÖK, kadrolarında değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

YÖK, kadrolarında değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı Yükseköğretim Kurumları ile Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 3 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını geçti.
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

TUİK Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 3,08 artarken yıllık bazda yüzde 83,45 oldu
Yaş haddinden emekli olmanın avantajı var mıdır?

Yaş haddinden emekli olmanın avantajı var mıdır?

Yaş haddinden emekli olmak sadece emekli ikramiye farkı ödenmesini kazandırır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 ekim 2022
Türk tanklarına zırh ötesi görüş yeteneği geliyor

Türk tanklarına zırh ötesi görüş yeteneği geliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki FIRAT-M60T modernizasyonu ürünü tanklara, zırh ötesi görüş yeteneği kazandırılacak.
Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Meğer Keloğlan'ın Fatma'sı...

Meğer Keloğlan'ın Fatma'sı...

​Eski filmlerin unutulmayan ve her defasında sürekli izlenen efsane filmi Keloğlan'ın Fatma'sı görenleri şaşırtıyor!