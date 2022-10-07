HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan 6'lı masa eleştirisi:

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 6'lı masanın güçlü bir alternatif sunma noktasında yetersiz kaldığını her yerde söylediklerini ifade etti.

Sancar, Kars'ta bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Kars'ta iki gündür çeşitli programlar yaptıklarını ve halkın sorun ve taleplerini dinlediklerini anlattı.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeye değinen Sancar, "Basın ancak özgür şartlarda görevini yapabilir, özgür şartların bulunmadığı ülkede ne basın görevini yapabilir ne de toplum bilgi alma, bilgi edinme hakkını kullanabilir. Genel basın üzerindeki baskıların yetersiz kaldığı yerde şimdi de internet basınını tam bir kontrol altına almayı hedefliyorlar." dedi.

Sancar, HDP olarak kurdukları Emek ve Özgürlük İttifakı ile her yerde halkın sesine kulak vermek için her türlü çabayı gösterdiklerini belirterek "Yolumuzu masa başında, parti merkezlerinde belirlemiyoruz, politikalarımızı halkla istişare ederek, halkı dinleyerek, onlarla sürekli etkileşim içinde kalarak oluşturuyoruz. Bundan sonra da bütün temel konularda aynı politikayı izlemeye devam edeceğiz. Emek ve Özgürlük İttifakı büyüyecektir, önümüzdeki en önemli hedef bu ittifakı en geniş kesimlere, ezilenlerin, sömürülenlerin, yok sayılanların, ötekileştirilenlerin tümünü kapsayacak bir genişliğe ulaştırmaktır." diye konuştu.

Anayasa değişikliği tartışmalarına da değinen Sancar, şunları kaydetti:

"Türkiye'de gerçek ve kalıcı barışın herkese eşit ve özgür yaşam sağlamaktan geçtiğine inanıyoruz. Anayasa tartışmaları da dahil olmak üzere her türlü tartışmaya bu çerçevede açığız. Eğer eşit yurttaşlık temelinde demokrasiyi yerele yayarak güçlendirecek bir yol açılacaksa biz bu yolda bütün gücümüzle katkıya değil, öncülüğe hazırız. Biliyoruz ki iktidar şimdi Anayasa tartışmalarını ortaya atmakla başka bir gündem de yaratmak peşindedir ama istediği amaçla hareket etsin fark etmez, bu ülke şimdi, hemen veya yarın özgürlükçü, demokratik, sivil bir anayasaya kavuşacaktır."

Sancar, bir gazetecinin "İleride ittifaklardan teklif gelirse bazı noktalarda birlikte hareket etme gibi bir açık kapınız var mı?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Emek ve Özgürlük İttifakı diğer iki ittifaktan da çok temel noktalarda ayrışmaktadır elbette. Adı üstünde emekten yana bir düzen ve özgürlükçü bir yaşam inşa etmek için yola çıkmıştır. Cumhur İttifakı'nı söylememe bile gerek yok, 6'lı masanın şu ana kadarki çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeleri halkın takdirine bırakıyoruz ama temel konularda ikna edici, güçlü bir alternatif sunma noktasında yetersiz kaldığını da her yerde söylüyoruz. Mesela Kürt sorununu gündeme tam anlamıyla almak ve bir barış, çözüm programı oluşturmak konusunda eksik kalmışlardır. Diğer ittifaklarla farklıyız fakat adaletsizliklere karşı ortak mücadele çağrısını herkese yapıyoruz."

Toplantının ardından Sancar ve beraberindekilerle esnaf ziyareti gerçekleştirdi.