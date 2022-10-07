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AK Parti'den alevi açılımı: Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Kültür ve Cem Evi Başkanlığı kurulacağını açıkladı

Kaynak : TRT
Eklenme : 07 Ekim 2022 15:11
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Elazığ Karakoçan, Ankara Altındağ, Erzurum ve Erzincan Kemah'ta hizmete açacağımız 4 cemevinin, kullanacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Kütahya ve Kayseri'de inşası süren, Burdur Çavdır, Denizli Ardıçlı, Bilecik Bozüyük, Aydın Koçarlı ve Kırklareli Babaeski'de temelini bugün atacağımız 7 cemevinin de bir an önce tamamlanarak hizmete girmesini temenni ediyorum.

Bu eserlerin Alevi Bektaşi kardeşlerimize, şehirlerimize ve ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Şu an içinde bulunduğumuz Şahkulu Sultan Dergahı, Orhan Gazi devrinden bugüne önce ahilerce, ardından Hz. Hünkar'ın yolunda hizmet edenlerce ayakta tutulmuş ve ihya edilmiştir. Bunca asırdır dergahımızdan gelip geçen, konan göçen herkesten Allah razı olsun diyor, her birini rahmetle yad ediyorum.

Dergahımızın son dönemlerdeki mürşitlerinden Mehmet Ali Hilmi Dede Baba, bu tür yapılan özellikle eserlerle ilgili şöyle anlatıyor: Hanbağı'na kurulmuş aşıkların otağı, Gülzar-ı aşk olubdur aşk ehlinin durağı, gel Pir evine aşık, eyle özünü puhte, yanuptur aşk oduna erenlerin ocağı.

Bu mekanlar aşk ocağıdır, edep ocağıdır, gönül ocağıdır. Buralar Hz. Peygamber'e ve ehlibeytine aşık olanların durağıdır. Dergahlarımızda ilim ve ahlak birlikte yol yürür. Medeniyetimize hayırlı insanlar burada yetiştirilir. Hacı Bektaş-ı Veli ve evlatları, ocaklarımızı işte bu gayeyle kurmuşlar, yaymışlar ve yaşatmışlardır. Asırlardır Anadolu topraklarını ilimle, irfanla, hikmetle yoğuran Hz. Hünkar, Hz. Mevlana, Yunus Emre gibi gönül sultanları, hizmetleri ve eserleriyle millet olma şuurumuzu kolaylaştırmışlardır. Hak dostlarının irfanlarıyla ve nazarlarıyla kurulan bu büyük medeniyete sahip çıkmak, gelişmesi için gayret göstermek her birimizin vazifesidir.

Sevgili Peygamberimizin birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır düsturuna sıkı sıkıya sarılarak heva ve heveslerin değil, baki olanların peşinden koştuğumuz sürece bu medeniyet hep yükselecektir. Dünyada baki olan ise yalnızca muhabbettir. Onunla birlikte gelen mükellefiyetlerdir. Muhabbetten Muhammet oldu hasıl, Muhammet'siz muhabbetten ne hasıl kelamı kibarı bize bu hakikati ifade etmektedir.

Bugün karşı karşıya kaldığımız imtihanları da ancak aşkla, muhabbetle birlikte beraberlikle, kardeşlikle göğüsleyebiliriz. Milletimiz asırlardır bu coğrafyada karşı karşıya kaldığı her tehdidin üzerinden bu muhabbetle gelmiştir.

Tüm bu mesajlar Hacı Bektaş-ı Veli'nin bir olalım, iri olalım, diri olalım düsturunun farklı şekillerde tezahür etmiş biçimleridir. Tevhidi bir, kitabı bir, kıblesi bir, peygamberi bir, ezanı bir insanlar için bundan başka bir muhabbet, bundan başka bir aşk yolu yoktur.

Alevi-Bektaşi toplumu için kurumsal bir yapı kuruyoruz.

ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜR VE CEMEVİ BAŞKANLIĞI KURULACAK Kültür ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen milli birlik beraberlik çalışması kapsamında, 1585 cemevi ziyaret edilerek muhataplar dinlendi. Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın ve onların etrafında bir araya geldiği mekanların tüm meselelerinin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal bir yapı kuruyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız kendi bünyesinde kuracağımız Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı muhtarlıklara, belediyelere, derneklere, federasyonlara bağlı cemevlerinin tamamının yönetimi yürütecektir. Cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmalar bu kurumsal yapı altında kamu güvencesi desteği ve denetimiyle yürütülecektir. Böylece cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu yapım onarım bakım giderlerinin karşılanması ve imar planlarındaki yeri ile ilgili tüm sorunlar çözülmüş olacaktır. Cemevlerinde erkan hizmetlerini yürütmekten sorumlu Alevi Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere de bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilebilecektir."
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