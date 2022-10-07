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Mimar Başak Cengiz'in kılıçla öldürülmesine ilişkin davada istinaf talepleri reddedildi

İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i kaldırımda yürürken kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz hakkında verilen karara her iki tarafın yaptığı temyiz başvuruları reddedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Ekim 2022 15:29
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Mimar Başak Cengiz'in kılıçla öldürülmesine ilişkin davada istinaf talepleri reddedildi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Anadolu 4. Ceza Dairesinin, mimar Başak Cengiz'in öldürülmesine ilişkin tutuklu sanık Boz hakkında verdiği "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahla tehdit" ve "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 5 yıl hapis cezasına ilişkin yapılan temyiz incelemesini tamamladı.

Kararda, vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, delil ve belgeler ile gerekçe içeriğine göre yapılan incelemeye göre, mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksiklik saptanmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu bildirildi.

Yerel mahkemenin hüküm verirken, sanığın savunmasının inandırıcı gerekçelerle reddettiğine değinilen kararda, incelenen dosyaya göre kurulan hükümde bir isabetsizlik görülmediği vurgulandı.

Daire, Cengiz'in ailesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, sanığın işlediği öldürme suçunu "tasarlayarak" gerçekleştirdiğinden bu suçtan verilen ceza ile "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçundan verilen cezaların artırılması ile mahkemece tayin edilen adli para cezasının günlüğü 20 lira değil 100 liradan belirlenmesi talebiyle yaptığı temyiz başvurusunu reddetti.

Daire ayrıca sanık avukatının, Boz'un şizofreni hastası olduğu ve psikotik ilaçlar kullandığından ceza ehliyetinin olmadığı ve dava sırasında adil yargılanma hakkının ihlal edildiğinin dikkate alınması, yargılama sırasındaki iyi hali dikkate alınarak indirim yapılması talebini de yerinde görmeyerek kabul etmedi.

Mahkemenin "6136 sayılı yasaya muhalefet" ve "nitelikli tehdit" suçundan verdiği hükmü kesinleştiren Daire, "canavarca hisle öldürme" suçundan kurulan hüküm yönünden kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Yargıtay nezdinde temyiz yoluna gidilebileceğini bildirdi.

- Davanın geçmişi

Barbaros Mahallesi'nde 9 Kasım 2021'de akşam bir sitenin önünde yürüyen Başak Cengiz (28), bu sitede oturan Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanık Can Göktuğ Boz hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Davayı 22 Nisan'daki duruşmada karara bağlayan Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Boz'u "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahla tehdit" ve "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından toplam 5 yıl hapisle cezalandırmıştı.

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