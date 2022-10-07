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Bursa Büyükşehir'de banka promosyonu 27 bin lira

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 13 bin personeli ilgilendiren banka promosyonuyla ilgili süreç tamamlandı. Buna göre, Yapı Kredi Bankası ile 27 bin TL'ye anlaşma sağlandı. Eski banka ile sözleşmeden kaynaklanan 5 bin 500 TL'lik cayma bedeli düşüldüğünde, her personelin cebine 21 bin 500 TL girmiş olacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 07 Ekim 2022 16:20
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Bursa Büyükşehir'de banka promosyonu 27 bin lira

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BİNTED'de çalışan 5100 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme ek protokolü, BİNTED A.Ş. ile Hizmet-İş ve Özgüvensen Sendikaları arasında imzalandı. Protokol çerçevesinde, 14 Mart 2024 tarihine kadar yürürlükte olacak olan toplu iş sözleşmesinin '15 Eylül 2022 tarihinden itibaren yüzde 26,97 enflasyon oranında iyileştirilen' ücret maddelerine ilaveten bazı maddelerinde de iyileştirme sağlandı. Ek protokol imza töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Yemek ücreti 'nakit olarak ödenmek üzere' günlük brüt 39,66 TL'ye yükseltilerek, 6 aylık periyotlarda enflasyon oranında artırılması sağlandı. Yol ücreti 'nakit olarak ödenmek üzere' günlük brüt 20,98 TL'ye yükseltilerek, uzun hat tarifesine yapılacak ücret artışı oranında artırılması sağlandı" dedi.

Yine ek protokolle, saha atölye işçisi olarak görev yapmakta olan çalışanlar ile fiilen açık alanda görev yapmakta olan 'bina dış temizlik işçisi, mezar kazım defin işçisi, hayvan bakım işçisi ve çevre düzenleme-peyzaj işçisi' kadrolarına yıpranma primi eklendi. Ofis hizmetleri ve eğitmen kadrolarında görev yapmakta olan üniversite mezunu çalışanlara ödenmek üzere eğitim primi eklendi. Özel güvenlik hizmetlerinde görevli denetim ve vardiya amirlerinin sorumluluk primleri artırılarak, güvenlik birim sorumlusu olarak görev yapan çalışanlara ödenmek üzere sorumluluk primi eklendi. İş makinesi operatörü, ağır vasıta şoförü ve hafif ticari araç şoförü olarak görev yapan personel ile ekip başı işçi, usta işçi ve ustabaşı işçi olarak görev yapan çalışanlara, mevcut iş riski primlerine ilaveten sorumluluk primleri eklendi. Çalışanların görevli oldukları kadrolar arasında ücret dengesizliklerinin giderilmesi adına kadro düzenlemeleri yapılarak, çalışanların eğitimleri ve mesleki diğer yetkinlikler doğrultusunda ücret iyileştirmeleri hayata geçirildi. Kadın çalışanlara sağlanan doğum sonrası 6 ay ücretsiz izin hakkına 6 ay ilave edilerek, doğum sonrası ücretsiz izin süresi toplam 12 aya yükseltildi.

Banka promosyonu 27 bin TL

Bu arada Başkan Aktaş, personel tarafından merakla beklenen banko promosyonu ile ilgili de personele müjde verdi. Büyükşehir'deki yaklaşık 13 bin personeli ilgilendiren banka promosyonlarıyla ilgili olarak 27 bin TL'ye Yapı Kredi Bankası ile anlaşma sağlandığını dile getiren Başkan Aktaş, 'önceki banka ile yapılan sözleşmeden cayma bedeli olarak 5 bin 500 TL düşüldüğünde' bürokrattan temizlik işçisine tüm personelin cebine 21 bin 500 TL gireceğini söyledi. Başkan Aktaş, hem banka promosyonlarının hem de ek protokol çerçevesinde iyileştirmelerin tüm personele hayırlı olmasını diledi.

Hizmet İş Şube Başkanı Mustafa Yavuz ile Özgüvensen Bursa Şube Başkanı Hakan Açar da 'banka promosyonu süresindeki gayreti ve ek protokolde çalışanların yanında olduğunu gösterdiği için' Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

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