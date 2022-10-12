İş Kanununa göre çalışanlar yeşil pasaport alabilir mi?

İş Kanununa tabi olduğu için alamaz

Hizmet akdiyle İş Kanunu'na tabi olarak çalışanların 5682 sayılı Kanun'un söz konusu hükmünden yararlanma olanaklarının bulunmadığı, ancak, kendi kusuru olmaksızın görev yaptığı kurumun mevzuatındaki değişiklik nedeniyle istihdam şekli değiştirilen ve Emekli Sandığı ile ilgilendirilip, emekli kesenekleri halen emekli keseneğine esas aylığı üzerinden kesilen çalışanların durumunun; Emekli Sandığı ile ilgisi devam ettiği sürece tıpkı bu hakkın elde edilmesinden sonra emekli olan ya da çekilen Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri gibi değerlendirilerek, hususi damgalı pasaport alma hakkının korunması için, 5682 sayılı Kanun'un 14. maddesindeki koşulları hizmet akdini imzalamadan önce taşıması gerekir.

Davacı: Haklarım korunması gerekiyordu

Bankanın özelleştirilme kapsam ve programından çıkarıldığı, hisselerinin %75'inin kamuya ait olduğu, personelin sözleşme imzaladığı tarih esas alınarak "derece" tespiti yapılmasının, Anayasa'ya, 4603 sayılı Kanun'a ve 5682 sayılı Kanun'un lafzına ve amacına aykırılık teşkil ettiği, personelin özlük haklarını ortadan kaldırdığı, sözleşmeye geçtikten sonra işlemeye devamı eden kıdem ve derecelerinin dikkate alınması gerektiği, Banka personelinin mağdur edildiği, Daire kararının bozulması gerektiği ileri sürmüştür.

İDDK kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2021/2409

Karar No: 2022/440

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

KARŞI TARAF (DAVALILAR) : 1- . Valiliği

VEKİLİ: Av..

2- . Bakanlığı

VEKİLİ : .

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Onuncu Dairesinin 25/02/2021 tarih ve E:2018/4460, K:2021/789 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

İkinci Nesil Pasaport Uygulama Talimatı'nın "Hususi Damgalı Pasaport Taleplerinin Karşılanmasına İlişkin Esaslar" başlıklı 24. maddesinin 2. fıkrasının (ç) bendi ile İstanbul Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün davacı hakkında tesis etmiş olduğu . tarih ve . sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onuncu Dairesinin 25/02/2021 tarih ve E:2018/4460, K:2021/789 sayılı kararıyla;

Davalı İstanbul Valiliğinin usule ilişkin itirazlarının yerinde görülmediği,

T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri birinci, ikinci ve üçüncü derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine hususi damgalı pasaport verilmesi mümkün olmasına karşın; hizmet akdiyle İş Kanunu'na tabi olarak çalışanların 5682 sayılı Kanun'un söz konusu hükmünden yararlanma olanaklarının bulunmadığı, ancak, kendi kusuru olmaksızın görev yaptığı kurumun mevzuatındaki değişiklik nedeniyle istihdam şekli değiştirilen ve Emekli Sandığı ile ilgilendirilip, emekli kesenekleri halen emekli keseneğine esas aylığı üzerinden kesilen çalışanların durumunun; Emekli Sandığı ile ilgisi devam ettiği sürece tıpkı bu hakkın elde edilmesinden sonra emekli olan ya da çekilen Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri gibi değerlendirilerek, hususi damgalı pasaport alma hakkının korunması için, 5682 sayılı Kanun'un 14. maddesindeki koşulları hizmet akdini imzalamadan önce taşımasının gerektiği,

Bu haliyle dayanağı Kanun hükümlerine uygun kurallar getiren davaya konu düzenleyici işlemde üst hukuk normlarına aykırılık bulunmadığı,

Öte yandan, . A.Ş.'de çalışan davacının 28/06/2002 tarihinde anılan Banka ile özel hukuk sözleşmesi imzalamak suretiyle İş Kanunu'na tabi personel statüsüne geçtiği ve bu tarih itibarıyla emekli keseneklerinin 9. derecenin 2. kademesi üzerinden kesildiği, dolayısıyla davacının anılan tarihte hususi damgalı pasaport alma şartlarını taşımadığı,

Bu durumda, İş Kanunu'na tabi statüye geçtiği tarih itibarıyla hususi damgalı pasaport alma şartlarını taşımayan davacı hakkında tesis edilen bireysel işlemde de hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, . A.Ş.'nin özelleştirilme kapsam ve programından çıkarıldığı, hisselerinin %75'inin kamuya ait olduğu, personelin sözleşme imzaladığı tarih esas alınarak "derece" tespiti yapılmasının, Anayasa'ya, 4603 sayılı Kanun'a ve 5682 sayılı Kanun'un lafzına ve amacına aykırılık teşkil ettiği, personelin özlük haklarını ortadan kaldırdığı, sözleşmeye geçtikten sonra işlemeye devamı eden kıdem ve derecelerinin dikkate alınması gerektiği, Banka personelinin mağdur edildiği, Daire kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı idareler tarafından, Danıştay Onuncu Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c)Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Danıştay Onuncu Dairesinin temyize konu 25/02/2021 tarih ve E:2018/4460, K:2021/789 sayılı kararının ONANMASINA,

3. Kesin olarak, 14/02/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.