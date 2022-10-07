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Yumruğu silah sayılan boksöre 8 yıl 9 ay hapis

Beyoğlu'nda geçen yıl bodyguard olarak çalıştığı gece kulübü önünde tartıştığı Murat Karacan'ın yumruk atarak ölümüne neden olan lisanslı boksör Fırat İşçi, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 07 Ekim 2022 16:27
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Yumruğu silah sayılan boksöre 8 yıl 9 ay hapis

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Fırat İşçi getirildi. Duruşmada sanık avukatı Seda Toğrul Demirtaş ve şikayetçi avukatı katıldı.

Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Fırat İşçi'nin çalıştığı gece kulübüne girmek isteyen maktul Murat Karacan'ın alkollü olduğu, sanığa küfretmesiyle aralarında tartışma çıktığı ifade edildi. Fırat İşçi'nin boks sporuyla ilgilendiği ve bu alanda eğitim aldığı anlatılan mütalaada, Murat Karacan'ın kafa bölgesine İşçi'nin birden fazla yumruk atması üzerine yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği anlatıldı. Mütalaada, lisanslı sporcu olduğu belirtilen Fırat İşçi'nin Karacan'ın kafa bölgesine art arda yumruklar attığı, yumrukların kişinin hayati fonksiyonlarını etkileyecek yerlere geldiği belirtildi. Mütalaada, Murat Karacan'ın alkollü ve agresif tavırlar sergilemesinden dolayısıyla Fırat İşçi'nin suçu haksız tahrik altında gerçekleştirdiği anlatıldı. Savcı İşçi'nin "Olası kastla adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

"KASTLA BU SUÇU İŞLEMEDİM"

Fırat İşçi mütalaaya karşı savunmasında, "Kastla bu suçu işlemedim. Kastımın olması için kendisinin hasım olması gerekmektedir. Kendisini daha öncesinde tanımam zaten yaralandıktan sonra da başında bekledim. Bir yere ayrılmadım. Elimde bıçak ya da başka bir şey yoktu. Olay nedeniyle pişmanım, takdir mahkemenindir" dedi.

Sanık avukatı Seda Toğrul Demirtaş savunmasında, "Maktul müvekkilin hasmı değildir, daha önce birbirleri ile karşılaşmamışlardır, birbirlerini tanımazlar, hasımlıkları yoktur. Tanık beyanlarında maktulün müvekkilin çalıştığı mekana alkollü bir şekilde girmeye çalıştığı, bu nedenle alınmadığı, polis olduğunu öne sürmesi ile mekana girdikleri açıktır. Olay gerçekleştikten sonra da müvekkilin maktule ilk yardımda bulunduğu tanık beyanlarında mevcuttur. Kamera görüntüleriyle maktulün müvekkile parmak salladığı ve küfrettiği, müvekkilin de 2 yumruk 1 tekme attığı ortadadır. Alkollü olduğu için maktul dengesini kaybederek yere düşüyor. Kafasının arkasına yumruk attığı sonucuna bu şekilde varılamaz. Müvekkil yoğun küfür üzerine ve mekanın güvenliğini sağlamak için maktulü uzaklaştırmak adına yumruk atmıştır, öldürme kastı yoktur. Lisanslı sporcu olmak demek bu alanda profesyonel olduğu ve müsabakalara çıktığı anlamına gelmemektedir. Kendisi sadece spor salonuna gitmektedir. Dosya kapsamı ve tanık beyanlarıyla müvekkilin ağır tahrik altında yumruk attığı ortadadır, ağır tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep ediyoruz. Müvekkil hakkında öncelikle tahliye kararı verilmesini mahkeme aksi kanaatte ise ev hapsi dahil olmak üzere adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, lisanslı boksör olan Fırat İşçi'nin attığı yumruk sonucunda kasten yaralama sonucunda ölüme neden olma suçundan 14 yıl hapis cezasına karar verdi. Heyet, İşçi'yi suçu haksız tahrik altında işlediği ve iyi hal indirimi uygulayarak 8 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme sanık İşçi'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayın 2021 yılında Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında yaşandığı anlatıldı. İddianame, şüpheli Fırat İşçi'nin maktul Murat Karacan'a yumruk atarak yaraladığı, hastaneye kaldırılan Karacan bir süre tedavi gördükten sonra hayatını kaybettiği belirtildi. Şüpheli Fırat İşçi'nin boksör olduğu ve bodyguard olarak çalıştığı belirtilen iddianamede, Murat Karacan'a yönelik birden fazla yumruk attığı ve bu yumrukların hayati tehlike arz eden bölgelere yönelik olduğu belirtildi. İddianamede, Fırat İşçi'nin "Kasten öldürmeö suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyordu.

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