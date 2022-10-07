Ceza Hukuku Profesörü eğitimine Gazetecilik Bölümünde devam edecek

Anadolu Üniversitesi, yaşam boyu öğrenme sloganıyla 7'den 70'e herkese kaliteli yükseköğretim sunuyor. Anadolu Üniversitesi ailesine dahil olan birçok birey eğitim hayatları ile geleceklerine yeni bir yol çizdi. Bu yeni yolda ilerleyenlerden biri de İletişim Bilimleri Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi olan Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Karakehya oldu.

"Medya çalışmaları hep ilgimi çekti"

Hukukla iletişim arasında belki doğrudan bir bağlantı olmadığını fakat birbirileriyle temas ettikleri noktalar olduğunu belirten Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Karakehya bu yıl başladığı İletişim Bilimleri Fakültesi Gazetecilik Bölümünden önce Sosyolojide doktora yaptığını aktardı. Prof. Dr. Karakehya, "Sosyoloji bölümünde yarım kalmış bir doktoram vardı ve af ile geri döndüm. Sosyoloji ile ilgili çalışmalar sırasında yazılı haber medyasında 'Suç nasıl temsil ediliyor?', 'Suç haberleri nasıl aktarılıyor?' konuları üzerine çalışmıştım. Dolayısıyla farklı gibi gözüken bu disiplinlerin de ortak noktaları var diyebilirim. Medya çalışmaları, medyaya eleştirel bakabilmek, medya farkındalığında olmak da önemsediğim konular. 'Medya hep gerçeği mi yansıtıyor?', 'Gerçeği istese de yansıtabilir mi?' soruları üzerine düşünüyordum" şeklinde konuştu.

"Hukuki meseleleri topluma özetleyerek anlatmak istiyorum"

Gazetecilik Bölümünün ders programına baktığını ve bölümün ilgisini çektiğini aktaran Prof. Dr. Hakan Karakehya, "Hukukçular olarak uzun uzun bir şeyler anlatmayı çok seviyoruz. Uzun bir hukuki meseleyi hukuk öğrencisine anlatıyorum fakat bunu bir gazetede köşe yazısında derli toplu anlatabilmek çok ciddi bir yetenek. Bu yetenek şimdilik birçok meslektaşım gibi bende de yok fakat gazetecilik bölümü okumak bu yeteneğimi geliştirir diye umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Lisans öğrencisi olmak kendi öğrencilerimle aramda olan iletişimi değiştirecek"

Farklı disiplinlerin bilgisine sahip olmanın akıllara gelmeyecek bir bakış açısı kazandırdığını da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Hakan Karakehya, İBF Gazetecilik Bölümüne başladıktan sonra Hukuk Fakültesinde verdiği derslerin anlatım şeklinin değişeceğine inandığının altını çizdi ve konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Aynı zamanda öğrencilerle olan ilişkimin de olumlu anlamda değişeceğini ve gelişeceğini düşünüyorum. Bununla beraber bir avukatlık bürom da var. Müvekkil ilişkilerimde de gazetecilik bölümünü okuyor olmak bana farklı kazanımlar getirecektir."

"Kantinde öğrenci olmanın bir özgürlüğü var"

Üniversite öğrencisi olmanın akademisyen olmaktan daha çok hoşuna gittiğini, gençlerle aramda bir mesafe olmamasını sevdiğini belirten Prof. Dr. Hakan Karakehya, "Gazetecilik bölümü lisans eğitimini bitirme konusunda hayata geç atılırım gibi mesleki bir kaygım olmadığından ve bu bölümü okuyarak sadece kişisel gelişimim, yeni şeyler öğrenme merakımı gidermeyi istediğimden dolayı zaman konusunda bir sıkıntım yok. Ayrıca akademisyen statüsünü kaybetmenin de ayrı bir keyfi var diyebilirim. Kantinde sıradan bir öğrenci olmanın özgürlüğü var ve ben o özgürlüğü seviyorum" dedi.