Anayasa Mahkemesi 13 Ekimde 7 dosyayı esastan görüşecek
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 13 Ekim 2022 tarihli Genel Kurul gündemini açıkladı.
Mahkeme 7 dosyayı esastan karar bağlayacak olup, 2 dosya hakkında ilk incelemesini yapacak.
Esastan görüşülecek dosyala arasında:
-6/2/2018 tarihli ve 7083 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun bazı maddeleri,
-(4) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;
637. maddesinin (2) numaralı fıkrası,
193. maddesinin (2) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesi,
188. maddesinin (1) numaralı fıkrası,
-4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun'un 27. maddesiyle eklenen 53/A maddesinin ikinci fıkrası,
Bulunmakta.
|
Sıra No
|
Esas Sayısı
|
Konusu
|
İnceleme Evresi
|
Türü
|
1
|
E.2022/120
Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi
|
4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun;
A. 231. maddesine 6/12/2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanun'un 23. maddesiyle eklenen;
1. (5) numaralı fıkranın,
2. (6) numaralı fıkranın ve bu fıkraya 22/7/2010 tarihli ve 6008 sayılı Kanun'un 7. maddesiyle eklenen ikinci cümlenin,
3. (7) numaralı fıkranın,
4. (8) numaralı fıkranın ve bu fıkraya 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun'un 72. maddesiyle eklenen ikinci cümlenin,
5. (9), (10), (11), (12) ve (13) numaralı fıkraların,
B. 231. maddesinin 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun'un 562. maddesiyle değiştirilen (14) numaralı fıkrasının,
iptallerine karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İtiraz
|
2
|
E.2022/121
|
4/8/2022 tarihli ve (108) numaralı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;
A. Tümünün şekil bakımından Anayasa'nın 2. maddesine aykırılığını ileri sürerek iptaline,
B. 1. maddesiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (3) numaralı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9. maddesinin (3) numaralı fıkrasına eklenen üçüncü cümlenin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,
karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İptal
|
3
|
E.2018/78
|
6/2/2018 tarihli ve 7083 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un;
A. 1. maddesinin ve ekli (1), (2), (3) ve (4) sayılı listelerin,
B. 3. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkraları ile eki (6) ve (7) sayılı listelerin,
C. 4., 6. ve 8. maddelerinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
Esas
|
İptal
|
4
|
E.2020/5
|
10/11/2019 tarihli ve (50) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 5. maddesiyle 15/7/2018 tarihli ve 30479 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (4) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 637. maddesine eklenen (2) numaralı fıkranın iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
Esas
|
İptal
|
5
|
E.2020/43
|
20/2/2020 tarihli ve 7222 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un;
A. 1. maddesiyle 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 26. maddesinin;
1. İkinci fıkrasının birinci cümlesine eklenen ".bankacılık sistemini ya da." ibaresinin,
2. İkinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ".kanuni kovuşturma talep edilen." ibaresinin "...Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulan." şeklinde değiştirilmesinin,
B. 4. maddesiyle 5411 sayılı Kanun'un 55. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "...ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığıyla..." ibaresinin "..., Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi veya Türkiye Varlık Fonuyla." şeklinde değiştirilmesinde bulunan "...Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi veya Türkiye Varlık Fonuyla..." ibaresinin,
C. 11. maddesiyle 5411 sayılı Kanun'a eklenen 76/A maddesinin ikinci cümlesinin "Bu madde kapsamına giren işlem ve uygulamalar Kurul tarafından belirlenir." bölümünün,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
Esas
|
İptal
|
6
|
E.2021/84
|
24/6/2021 tarihli ve 7329 sayılı Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un;
A. 3. maddesiyle 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'na eklenen ek 13. maddenin birinci fıkrasının,
B. 5. maddesiyle 1632 sayılı Kanun'a eklenen ek 15. maddenin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan ".ya da resen." ibaresinin,
C. 14. maddesiyle 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na eklenen ek 39. maddenin;
1. İkinci fıkrasının;
a. İkinci cümlesinde yer alan ".ve yönetmelikte öngörülen şartları taşımak." ibaresinin,
b. Üçüncü ve dördüncü cümlelerinin,
2. Üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinin ".oluşturulacak yeterlik sınav kurulu tarafından yönetmelikle belirlenecek konulardan yazılı ve/veya sözlü sınava." bölümünün,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
Esas
|
İptal
|
7
|
E.2021/95
|
13/7/2021 tarihli ve (80) numaralı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. maddesiyle 15/7/2018 tarihli ve 30479 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (4) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 188. maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen (c) bendinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
Esas
|
İptal
|
8
|
E.2021/99
|
13/7/2021 tarihli ve (80) numaralı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 5. maddesiyle 15/7/2018 tarihli ve 30479 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (4) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 193. maddesinin değiştirilen (2) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
Esas
|
İptal
|
9
|
E.2021/133
|
22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 7. maddesiyle 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na eklenen geçici 23. maddenin birinci cümlesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
Esas
|
İptal
|
10
|
E.2022/87
Erzurum 2. İdare Mahkemesi
|
4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun'un 27. maddesiyle eklenen 53/A maddesinin ikinci fıkrasının;
A. (a) bendinin ikinci cümlesinde yer alan "Soruşturmayı yapanın." ve ".verdiği." ibarelerinin,
B. (c) bendinde yer alan ".gerek görürse,." ve ".tekrar." ibareleri ile ".isteyebilir." ibaresindeki ".yebili." hecesinin,
iptallerine karar verilmesi talebi.
|
Esas
|
İtiraz