Askere giden yetim çocuğun aylığı neden kesilir?

Detaylar/Değerlendirmeler:

5434 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlar:

5434 sayılı Kanun Madde 74 hükmü yetim aylıklarının ödenme şartlarını belirlemiştir. Bu madde hükmüne göre; Baba veya annesinin ölüm tarihinde 18 yaşını doldurmamış olan çocuklara, ortaöğrenim görmekte ise 20 yaşını, yükseköğrenim görmekte ise 25 yaşını doldurmamış erkek çocuklara aylık bağlanmaktadır.

5434 sayılı Kanun Madde 93 ve 99 hükümleri de yetim aylıklarının kesilme şartlarını belirlemiştir.

Madde 963 hükmüne göre; Baba veya annesinin ölüm tarihinde 18 yaşını doldurmuş ve öğrenci olmayan erkek çocuklara, öğrenci ise de ortaöğrenim görmekte iken 20 yaşını doldurmuş, yükseköğrenim görmekte iken de 25 yaşını doldurmuş erkek çocukların yetim aylıkları kesilmektedir.

Madde 99 hükmüne göre de, emeklilik hakkı tanınan görevlere, yani memur statüsüne bir göreve başlama halinde aylıkları kesilmektedir.

5510 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlar:

5510 sayılı Kanun Madde 34 ve 35 hükmü yetim aylıklarının ödenme ve kesilme şartlarını belirlemiştir. Bu madde hükümlerine göre; Baba veya annesinin ölüm tarihinde 18 yaşını doldurmamış olan erkek çocuklara, ortaöğrenim görmekte ise 20 yaşını, yükseköğrenim görmekte ise 25 yaşını doldurmamış erkek çocuklara aylık bağlanmaktadır.

Kesilme şartları olarak da; İşçi, esnaf, memur statüsünde olunması veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışması ve bu çalışmaları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmış olması halinde yetim aylıkları kesilmektedir.

Ancak, öğrencilik süresi içerisinde ve öğrencilikte aranılan şartları doldurmadan sigortalı çalışmaları halinde yetim aylıkları kesilmemektedir.

Peki bu şartlarda askere giden erkek çocuğun yetim aylığı kesilmeli midir?

Genel olarak bu yasal düzenlemelere bakıldığında, yetim erkek çocuğun aylıklarının kesilme şartları açıkça sayılmıştır. Ancak, bu şartlar arasında öğrencilik ilişkisi kesilmeden, örneğin açık öğretim görmekte iken askere giden yetim erkek çocuğun aylığının da kesilmesini gerektiren bir şart konulmadığı görülmektedir.

Bu bağlamda düşüncemiz ve değerlendirmemiz, öğrenci iken ve öğrencilik ilişkisi devam eden erkek çocuk askere gitse dahi yetim aylıklarının ödenmesi gerektiği yönündedir.

Bu bağlamda tavsiyemiz, bu durumda olanların Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmeleri, olası olumsuz bir cevap karşısında da dava açmaları olacaktır.