Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Türksat 6A açıklaması

Meslek liseleri fabrika gibi: 47 milyon lira ciro yaptılar
Meslek liseleri fabrika gibi: 47 milyon lira ciro yaptılar
Yargıtaydan bir üyeyle ilgili iddialara ilişkin açıklama
Yargıtaydan bir üyeyle ilgili iddialara ilişkin açıklama
AK Parti'den alevi açılımı: Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruluyor
AK Parti'den alevi açılımı: Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruluyor
'TOKİ projesinde başvuru süresini uzatmak gibi bir çalışmamız yok'
'TOKİ projesinde başvuru süresini uzatmak gibi bir çalışmamız yok'
'Torba' kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
'Torba' kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
'Devlet Bey'le de görüştüm, Anayasa değişikliğini Meclis'e sunacağız'
'Devlet Bey'le de görüştüm, Anayasa değişikliğini Meclis'e sunacağız'
Bakan Bozdağ açıkladı...Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Bakan Bozdağ açıkladı...Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Sözleşme imzalandı...Başkent'e 3 yeni metro hattı geliyor
Sözleşme imzalandı...Başkent'e 3 yeni metro hattı geliyor
Bakan Kasapoğlu açıkladı: Bin 200 yurt yönetim personeli alınacak
Bakan Kasapoğlu açıkladı: Bin 200 yurt yönetim personeli alınacak
Bakan Kirişçi'den Toç Bir-Sen'e ziyaret
Bakan Kirişçi'den Toç Bir-Sen'e ziyaret
12 emekli amirale 'Montrö bildirisinden' 12 yıla kadar hapis istendi
12 emekli amirale 'Montrö bildirisinden' 12 yıla kadar hapis istendi
Hangi sözleşmeliler kadroya alınacak?
Hangi sözleşmeliler kadroya alınacak?
66 vekil aranıyor... AK Parti'de çoğunluk için hesaplar başladı
66 vekil aranıyor... AK Parti'de çoğunluk için hesaplar başladı
Anayasa teklifinde 'aile ve LGBT' konusuna da değinilecek
Anayasa teklifinde 'aile ve LGBT' konusuna da değinilecek
Ticaret Bakanlığı 419 uzman yardımcısı alacak
Ticaret Bakanlığı 419 uzman yardımcısı alacak
Alevi çalışması bugün açıklanıyor
Alevi çalışması bugün açıklanıyor
Grip olan acile koştu: 100 bin vakada 2 ölüm görülüyor
Grip olan acile koştu: 100 bin vakada 2 ölüm görülüyor
İlkokulda 'doçent' öğretmen
İlkokulda 'doçent' öğretmen
Özel hastanedeki skandal görüntülere ilişkin 4 tutuklama
Özel hastanedeki skandal görüntülere ilişkin 4 tutuklama
Sosyal medya teklifinin 12 maddesi daha kabul edildi
Sosyal medya teklifinin 12 maddesi daha kabul edildi
Maske takmayanlara kesilen cezalar siliniyor
Maske takmayanlara kesilen cezalar siliniyor
Erdoğan: Vakti saati geldiğinde Suriye'nin Başkanı ile görüşebiliriz
Erdoğan: Vakti saati geldiğinde Suriye'nin Başkanı ile görüşebiliriz
Motorine 3 günde 3. zam
Motorine 3 günde 3. zam
TÜİK'in anketine katılmayana 2 bin 977 lira para cezası
TÜİK'in anketine katılmayana 2 bin 977 lira para cezası
Skandal görüntülerin çekildiği özel hastaneden ikinci açıklama
Skandal görüntülerin çekildiği özel hastaneden ikinci açıklama
Liderlerden partililere 'sahada olun' talimatı
Liderlerden partililere 'sahada olun' talimatı
Bakan Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu sadece bir başlangıç
Bakan Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu sadece bir başlangıç
Ali Yalçın'dan sözleşmelilere kadro açıklaması: Ekimde bitirelim dedik
Ali Yalçın'dan sözleşmelilere kadro açıklaması: Ekimde bitirelim dedik
Torba teklif ile milyonları ilgilendiren düzenlemeler yapılacak
Torba teklif ile milyonları ilgilendiren düzenlemeler yapılacak
Bakan Bozdağ: Anayasa teklifini Pazartesi'ye kadar netleştireceğiz
Bakan Bozdağ: Anayasa teklifini Pazartesi'ye kadar netleştireceğiz
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Türksat 6A açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İnşallah 2023 yılı içerisinde de Türksat 6A uydumuzu yine tamamen Türk mühendislerin çalışmaları sonucunda üreterek uzaya fırlatacağız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Ekim 2022 17:07
Yazdır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Türksat 6A açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Son 20 yılda, ülkemizde sağlanan huzur ve istikrar ortamıyla birlikte ülkemizdeki bilim ve teknoloji konusunda da milli bilinç gelişti ve güçlendi." dedi.

Karaismailoğlu, Ortahisar ilçesine bağlı Kavala Mahallesi'nde Trabzon Sıla Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfınca yaptırılan Ahmet Uğur Turhan Fen ve Teknoloji Lisesi'nin açılış töreninde, kıymetli bir eğitim yuvasının açılışında bulunmaktan son derece gururlu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, 20 yıl önceki Türkiye olmadığını, çok büyük aşamalar kaydedildiğini vurgulayan Karaismailoğlu, hatta 20 yılda, 100 yılda yapılacak işleri başarmış bir Türkiye olduğunun altını çizdi.

Karaismailoğlu, artık dünyanın neresinde bir sorun olursa, o sorun üzerine çözüm üretmeye çalışan, dünyanın da çözüm beklediği bir Türkiye olduğunu ifade etti.

Bakan Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha büyük işler yapmaya devam edeceklerini de dile getirdi.

Ağırlıklı olarak, fen ve teknoloji alanında yoğunlaşacak lisenin nitelikli gençlerin yetişmesine vesile olacağını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bu nedenle bugün yalnızca bir lisenin açılışını yapmıyor, aynı zamanda geleceğimizin umut tohumlarını da bugünden ekiyoruz. Yurdu, konferans salonu, modern derslikleriyle gençlerimizin ve eğitimcilerimizin ihtiyaçlarına uygun imkanların sunulduğu bu ilim, irfan yuvasında, milli ve manevi değerlere sahip nice gençler yetişecek, bundan hiç şüphemiz yoktur. Göz aydınlığımız olan gençlerimizin eğitimlerine yapılan her katkı, ülkemizin aydınlık geleceğine önemli bir adımdır. Son 20 yılda, ülkemizde sağlanan huzur ve istikrar ortamıyla birlikte, ülkemizdeki bilim ve teknoloji konusunda da milli bilinç gelişti ve güçlendi. 'TEKNOFEST' kuşağı dediğimiz bu gençlerimizin heyecanlarını, ülkemizin kalkınmasına yönlendirmek ve onların önlerini açmak bizim öncelikli hedeflerimizin başında gelmekte."

- "Dünyada, 1 yıl içerisinde 2 tane yeni nesil haberleşme uydusunu uzaya fırlatan ender ülkelerden birisiyiz"

Karaismailoğlu, Bakanlık olarak Türksat 5A ve Türksat 5B haberleşme uydularını 2021 yılı içerisinde uzaya fırlattıklarını anımsatarak şunları kaydetti:

"Yani dünyada, 1 yıl içerisinde 2 tane yeni nesil haberleşme uydusunu uzaya fırlatan ender ülkelerden birisiyiz. İnşallah 2023 yılı içerisinde de Türksat 6A uydumuzu yine tamamen Türk mühendislerin çalışmaları sonucunda üreterek uzaya fırlatacağız. Aynı şekilde, yerli ve milli imkanlarla geliştirmekte olduğumuz 5G teknolojisine de yakın zamanda geçeceğiz, 5G ile de hayatımızı hızlandıracağız. Özellikle bizim Bakanlık, mühendis ve teknik elemanların yoğunlukla çalıştığı bir kurum. Dünyanın en ileri mühendis teknolojilerini kullanarak en gözde işlerini yapan bir bakanlık. Bu bakanlıkta, bu okuldan mezun olan çok değerli gençlerimiz görev alacaklar ve ülkemize katkıda bulunacaklar."

Bakan Karaismailoğlu, öğretmenlere şöyle seslendi:

"Değerli öğretmenlerimiz, sizlerin de gayretleriyle bu okullarda eğitim gören gençlerimiz, yakın zamanda TEKNOFEST yarışmaları başta olmak üzere, TÜBİTAK ve diğer sayısız uluslararası bilim kurullarında, üniversite ve yarışmalarda boy gösterecekler. Ülkemizin yarınları için hazırlanan bu imkanlardan dolayı Sıla Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı'mıza tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum. Değerli hocamız, Prof. Dr. Ahmet Uğur Turhan beyefendiye acil şifa dileklerimle birlikte saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum."

- "Bizler, gençlerimizin önündeki taşları temizlemeye devam edeceğiz"

Karaismailoğlu, öğrencilere de şu tavsiyelerde bulundu:

KAPAT [X]

"Sevgili genç kardeşlerim, başarılı olmak için üç temel kural. İrade, gayret, terbiye. Ailesini, ülkesini ve üretmeyi seven gençler olarak, irade, gayret ve terbiye ile yolunuza devam ederseniz yapamayacağınız hiçbir şey, aşamayacağınız hiçbir engel yoktur. Biz size inanıyor ve güveniyoruz. Bizler, gençlerimizin önündeki taşları temizlemeye devam edeceğiz. Sizler de bu ilim yuvalarından yetişerek, 21. yüzyıla yön vereceksiniz. Ülkemizin geleceğini, sizin heyecan dolu gözlerinizde görüyorum ve hepinizi heyecan dolu yüreklerinizden öpüyorum."

Yeni eğitim öğretim yılının da hayırlı olması temennisinde bulunan Karaismailoğlu, "Tüm öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum. Ahmet Uğur Turhan Fen ve Teknoloji Lisesi'nin yapımında emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Çok değerli Bakanım Cahit Turhan'a da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Eski bakanlardan, Trabzon Sıla Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Başkan Vekili de olan Mehmet Cahit Turhan, okulun yapımı sırasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Davetlilere, okulun inşa edildiği arsayı bağışlayan, ağabeyi Trabzon Sıla Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uğur Turhan'ın selamlarını ileten Turhan, Bakan Karaismailoğlu'na günün anısına plaket sundu.

Törene, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, eski bakanlardan Faruk Nafiz Özak, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, siyaset ve spor camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Açılış programı, protokol üyelerinin kurdele keserek okulun açılışını yapmaları ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmelerinin ardından sona erdi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Yerli uydu üretimi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında İMECE ve TÜRKSAT 6A ile taçlanacak
Yerli uydu üretimi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında İMECE ve TÜRKSAT 6A ile taçlanacak
Togg'un kullanıcı deneyimi testleri sürüyor
Togg'un kullanıcı deneyimi testleri sürüyor
Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı Türksat desteğiyle yapılacak
Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı Türksat desteğiyle yapılacak
Türk tanklarına zırh ötesi görüş yeteneği geliyor
Türk tanklarına zırh ötesi görüş yeteneği geliyor
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'hayatta kalma' eğitiminde bir ilk
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'hayatta kalma' eğitiminde bir ilk
MSB'den dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu paylaşımı
MSB'den dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu paylaşımı

Bu Habere Tepkiniz

Anayasa Mahkemesi 13 Ekimde 7 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 13 Ekimde 7 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 13 Ekim 2022 tarihli Genel Kurul gündemini açıkladı.
Kurumlar, memuru malul olarak emekliye zorlayabilir mi?

Kurumlar, memuru malul olarak emekliye zorlayabilir mi?

Kurumlar, tedavi süreçleri bitmemiş olmasına rağmen, memurlarını, malul olarak emekliye zorlayabilir mi?
Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

https://www.ataaof.edu.tr
Emeklilik talebinden ne zamana kadar vazgeçilebilir?

Emeklilik talebinden ne zamana kadar vazgeçilebilir?

Emeklilik talebinde bulunan bir kamu personeli, emekli olacağını belirttiği tarihten önce veya emeklilik talep tarihinden 1 ay önce, emeklilik talebinden vazgeçebilir. Ancak emekliliğe sevk onayı alındıktan sonra, emeklilik talebinden vazgeçilemez.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
FATİH projesi BTR öğretmenlerine öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında ek ders ücreti ödenir mi?

FATİH projesi BTR öğretmenlerine öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı,FATİH Projesi Bilişim Teknolojileri Rehberliği (BTR) görevini yürütmek üzere görevlendirilen ve bu geçici görevi karşılığında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılan öğretmenin ayrıca öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri adı altında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Emeklilikte son 7 yıl hizmet hesabı nasıl yapılır?

Emeklilikte son 7 yıl hizmet hesabı nasıl yapılır?

Emeklilikte, 1260 gün hesabında sigortalılık süresi değil, toplam 7 yıl hizmet toplamı esas alınır
Ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti hesaplamaları haftalık mı, aylık mı yapılır?

Ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti hesaplamaları haftalık mı, aylık mı yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9'uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre fiilen okuttukları her 5 saat ders için eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ödenecek olan ek ders ücretinin haftalık olarak mı, aylık olarak mı belirleneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
YÖK, kadrolarında değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

YÖK, kadrolarında değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı Yükseköğretim Kurumları ile Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 3 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını geçti.
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

TUİK Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 3,08 artarken yıllık bazda yüzde 83,45 oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 ekim 2022
Türk tanklarına zırh ötesi görüş yeteneği geliyor

Türk tanklarına zırh ötesi görüş yeteneği geliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki FIRAT-M60T modernizasyonu ürünü tanklara, zırh ötesi görüş yeteneği kazandırılacak.
Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Meğer Keloğlan'ın Fatma'sı...

Meğer Keloğlan'ın Fatma'sı...

​Eski filmlerin unutulmayan ve her defasında sürekli izlenen efsane filmi Keloğlan'ın Fatma'sı görenleri şaşırtıyor!