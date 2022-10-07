Emniyetten 'polis intiharı' iddialarına yalanlama
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), emniyet teşkilatındaki intihar oranlarına yönelik dezenformasyon girişimlerinin devam ettiğini ancak bunların gerçekle bağdaşmadığını bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Daha önce sayısız
kez açıklama yapmamıza ve verileri kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşmamıza
rağmen, Emniyet teşkilatındaki intihar oranlarına yönelik dezenformasyon girişimleri
devam etmekte ancak bunlar gerçekle bağdaşmamaktadır" denildi.
Benzer iddiaların daha önce de gündeme getirildiğini ve bu iddialarla ilgili
de açıklama yapılarak alınan önlemler hakkında bilgilendirme yapıldığının altı
çizilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Ekonomik, psikolojik ve ailevi nedenlerin öne çıktığı teşkilatımızdaki intihar
olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam etmekte ve
bunlar hayata geçirilmektedir. 2010 yılında 105 olan psikolog sayımız, 2020
ve 2021 yıllarında yapılan yoğun alımlar ile 296'ya ulaşmış, psikolog görüşmelerine
ağırlık verilmiştir. Personelimizin her yıl en az bir defa Rehberlik ve Psikolojik
Danışma Birimlerinde görevli Psikologlar ile düzenli bireysel görüşmeye katılımı
sağlanmıştır. Yapılan bireysel görüşmelerde risk grubunda olması muhtemel personelimizi
tespit edebilmek amacıyla 132 psikoloğa "Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
(MMPI)" eğitimi verilmiştir. Ayrıca Türkiye Polis Radyosu'nda, Teşkilatta görevli
psikologların katılımı ile düzenli olarak ruh sağlığı konularında programlar
düzenlenmektedir. Emniyet personelinin iyilik halinin devamını sağlamak ve psikolojik
sağlamlığını arttırmak amacıyla Gazi ve Hacettepe Üniversitelerinin psikoloji,
psikolojik rehberlik ve danışma ile psikiyatri bölümlerinden öğretim üyeleri
ile bağımsız bir "Bilimsel Danışma Kurulu" oluşturulmuştur. Bizleri
derinden etkileyen intihar olaylarının önlenebilmesi için yürüttüğümüz çok yönlü
çalışmalarımızı bundan sonra da hayata geçirecek, mesai arkadaşlarımızın yanında
olmaya dün ve bugün olduğu gibi yarın da devam edeceğiz."