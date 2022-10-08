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8 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları

8 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ekim 2022 00:02
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8 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Yerel ve Ulusal Basınla Toplantı" programına katılacak, fabrika ziyaretinde bulunarak kadın çalışanlarla bir araya gelecek.

(Karaman/11.00/12.40)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "TOKİ Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekiliş Töreni"ne katılacak.

(Ankara/11.00)

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenecek Siyaset ve Liderlik Okulu 18. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/13.00)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Gebze İl Başkanlığını ve Gebze Belediyesini ziyaret edecek, Gebze Belediyesi tarafından tamamlanan tapu teslim törenine katılacak, partisinin Gebze İlçe Başkanlığı Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Kocaeli/16.00/16.30/17.00/19.00)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, parti genel merkezinde düzenlenecek "Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Siirt Valiliğini, AK Parti Siirt İl Başkanlığını, Batman Valiliğini ve AK Parti Batman İl Başkanlığı ziyaret edecek.

(Siirt/12.30-13.30-Batman/16.00-18.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Programı'na katılacak, Kırıkkale Valiliğini, Beledıye Başkanlığını ve Kırıkkale AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Kırıkkale/09.00-15.00)

KAPAT [X]

3- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Toplu Açılış Töreni'ne katılacak

(Balıkesir/14.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergiler ile Sur Çocuk Şenliği Atölyelerini gezecek, Fotomaraton Diyarbakır etkinliğini başlatacak, Gökyüzü Gündüz Gözlemleri ile Fatih Çıtlak'la Okuma Dersleri ve Devran Gösterisi, Türkçe/Kürtçe Mevlid ve Grup Tillo konseri, Nihat Hatipoğlu'yla söyleşi ve müziksiz ilahi dinletisine katılacak, 4 Ayaklı Minare'yi ziyaret edecek, Sur Kültür Yolu Festivali'nin gala programına iştirak edecek, "Münaşaka" adlı tek kişilik gösteriyi izleyecek.

(Diyarbakır/11.00-20.00)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur F Grubu'ndaki son maçında Polonya'da Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

(Lodz/18.30)

2- Spor Toto Süper Lig'de 9. haftaya İstanbulspor-MKE Ankaragücü, Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor ve Bitexen Giresunspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.30/Antalya/17.00/Giresun/20.00)

3- Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Bodrumspor-Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü-Boluspor, Eyüpspor-Manisa FK ve Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği maçları yapılacak.

(Muğla/Ankara/13.30/İstanbul/Samsun/19.00)

4- TFF 3. Lig gruplarında 6. hafta mücadelesi toplam 7 maçla başlayacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta mücadelesi Galatasaray Nef-Pınar Karşıyaka, AYOS Konyaspor Basketbol-TOFAŞ ve Frutti Extra Bursaspor-Türk Telekom maçlarıyla sürecek.

(İstanbul/13.00/Konya/15.30/Bursa/18.00)

- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezonun ilk haftasına 3 maçla devam edilecek.

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu başlayacak; Antalya 07 Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring, BOTAŞ-OGM Ormanspor, Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi ve Emlak Konut-Rize Belediyesi maçları yapılacak.

(Antalya/13.30/Ankara/14.00/15.00/İstanbul/16.00)

7- AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3. hafta başlayacak; Cizre Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta-Develi Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Ziraat Bankkart-TÜRŞAD, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Arkas Spor, Altekma-Tokat Belediye Plevne maçları oynanacak.

(Şırnak/13.00/İstanbul/Hatay/Ankara/14.00/Bursa/15.00/İzmir/16.00)

8- Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki dördüncü maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Norveç'in Storhamar Hentbol Elit takımıyla karşılaşacak.

(Hamar/19.00)

9- 2022 Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası mücadelesi Türkiye'nin ev sahipliğinde elemelerle devam edecek.

(Mersin)

10- Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın; Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu da Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz'deki 9. ayağında sıralama turu ve ilk yarışlara çıkacak.

(Portimao)

11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Japonya'daki sezonun 18. ayak mücadelesinin sıralama turları yapılacak.

(Suzuka/09.00)

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