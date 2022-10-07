Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı 'işkence' davası ertelendi

2018 yılında Edirne'de 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma' suçundan cezası bulunan ve yurt dışına kaçan Şükrü Benli, Bulgaristan'da darp edildiğini iddia ederek, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan şikayetçi olmuş ve olay ilgili 4 kişi tutuklanmıştı. Tutukluların adli kontrol şartıyla serbest kaldığı, tutuklama sürecinde savcılıkta ifade veren Gürkan, 75 bin lira teminat karşılığında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yargılama çerçevesinde 11'inci duruşma bugün görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık O.K. katıldı.

Tutuklu olarak bulunan M.T. ise duruşmaya Edirne Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada M.T.'nin tahliyesi istendi. Diğer sanıkların avukatları da müvekkillerinin adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme, Edirne Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunan M.T.'nin yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Diğer sanıkların adli kontrol şartına devam kararı verilerek, duruşma 1 Şubat 2023 tarihine ertelendi.