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8 Ekim 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

8 Ekim 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Ekim 2022 06:28
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8 Ekim 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/513

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Dr. Fatih Mehmet AYDIN atanmıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cafer Tayyar DOYMAZ atanmıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Strateji Geliştirme Başkanı Haşan GÜÇLÜ atanmıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Bünyamin KAHRAMAN atanmıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Diyanet Akademisi Başkanlığına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enver Osman KAAN görevlendirilmiştir.

İletişim Başkanlığında açık bulunan;

- Adana Bölge Müdürlüğüne Ali İmran TURGUT,

- Ankara Bölge Müdürlüğüne Ahmet Ali SOYLU,

- İzmir Bölge Müdürlüğüne Cengiz Kutlu YÜKSEL,

- Kayseri Bölge Müdürlüğüne Yahya TEKİN,

- Konya Bölge Müdürlüğüne Taner TAŞKIRAN,

KAPAT [X]

- Şanlıurfa Bölge Müdürlüğüne Efe Murat ERBAŞ,

- Trabzon Bölge Müdürlüğüne Murat GÜLER,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Adli Tıp Kurumunda açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Muhammet ŞİMŞEK atanmıştır.

Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan HUT görevlendirilmiştir.

Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp ihtisas Kurulu Iç Hastalıkları Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Haliç Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Sedat ÖZDEMİR görevlendirilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Sedat YENİDÜNYA, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası işgücü Genel Müdür Yardımcısı Mahir GÜMÜŞ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet ÖZGÜVEN görevden alınmış ve bu suretle boşalan. Genel Müdür Yardımcılığına Abdülkadir YILMAZ atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Düzce İ1 Milli Eğitim Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Tamer KIRBAÇ atanmıştır.

Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Alime KARAGÖL atanmıştır.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan;

- Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf KARAKAŞ,

- Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdür Yardımcılığına Recep DEMİR,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan;

- İç Ticaret Genel Müdür Yardımcılığına Soner KAYA,

- Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Gökçen AYGÜN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Ticaret Müfettiş Yardımcısı Gökhan ÇELİK 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

7 Ekim 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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