'Türk uzay yolcusu'nun seçiminde sona yaklaşıldı
'Türk uzay yolcusu'nun seçiminde sona yaklaşıldı
KDK'den hemşirenin maaşından yapılan doğum izni kesintisine iade kararı
KDK'den hemşirenin maaşından yapılan doğum izni kesintisine iade kararı
Motorine yeni bir zam daha geliyor
Motorine yeni bir zam daha geliyor
Anayasada beş madde değişecek
Anayasada beş madde değişecek
Okullarda arma vurgunu!
Okullarda arma vurgunu!
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçları artık canlı yayınlanacak!
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçları artık canlı yayınlanacak!
6 ile turuncu, 13 ile sarı kodlu sağanak uyarısı - Haritalı
6 ile turuncu, 13 ile sarı kodlu sağanak uyarısı - Haritalı
İstanbul'da 8 ilçe yabancı ikametine kapatıldı
İstanbul'da 8 ilçe yabancı ikametine kapatıldı
Erdoğan'ın Prag'daki sözleri dünya basınının yakın takibinde
Erdoğan'ın Prag'daki sözleri dünya basınının yakın takibinde
Ali Yalçın: Üniversite ile ilgili iddialar ne yazık ki doğru
Ali Yalçın: Üniversite ile ilgili iddialar ne yazık ki doğru
Bakan Nebati: Yılbaşında maaş artışları enflasyonun altında olmayacak
Bakan Nebati: Yılbaşında maaş artışları enflasyonun altında olmayacak
Mansur Yavaş, Ankara'da su ücretinde indirim kararını veto etti
Mansur Yavaş, Ankara'da su ücretinde indirim kararını veto etti
Emniyetten 'polis intiharı' iddialarına yalanlama
Emniyetten 'polis intiharı' iddialarına yalanlama
Bakan Özer uzman ve başöğretmen sınavına başvuranların sayısını açıkladı
Bakan Özer uzman ve başöğretmen sınavına başvuranların sayısını açıkladı
Özhaseki'den sosyal medyadaki 'He de gitsin' görüntüsüne açıklama
Özhaseki'den sosyal medyadaki 'He de gitsin' görüntüsüne açıklama
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin detayları
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin detayları
Meslek liseleri fabrika gibi: 47 milyon lira ciro yaptılar
Meslek liseleri fabrika gibi: 47 milyon lira ciro yaptılar
Yargıtaydan bir üyeyle ilgili iddialara ilişkin açıklama
Yargıtaydan bir üyeyle ilgili iddialara ilişkin açıklama
AK Parti'den alevi açılımı: Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruluyor
AK Parti'den alevi açılımı: Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruluyor
'TOKİ projesinde başvuru süresini uzatmak gibi bir çalışmamız yok'
'TOKİ projesinde başvuru süresini uzatmak gibi bir çalışmamız yok'
'Torba' kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
'Torba' kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
'Devlet Bey'le de görüştüm, Anayasa değişikliğini Meclis'e sunacağız'
'Devlet Bey'le de görüştüm, Anayasa değişikliğini Meclis'e sunacağız'
Bakan Bozdağ açıkladı...Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Bakan Bozdağ açıkladı...Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Sözleşme imzalandı...Başkent'e 3 yeni metro hattı geliyor
Sözleşme imzalandı...Başkent'e 3 yeni metro hattı geliyor
Bakan Kasapoğlu açıkladı: Bin 200 yurt yönetim personeli alınacak
Bakan Kasapoğlu açıkladı: Bin 200 yurt yönetim personeli alınacak
Bakan Kirişçi'den Toç Bir-Sen'e ziyaret
Bakan Kirişçi'den Toç Bir-Sen'e ziyaret
12 emekli amirale 'Montrö bildirisinden' 12 yıla kadar hapis istendi
12 emekli amirale 'Montrö bildirisinden' 12 yıla kadar hapis istendi
Hangi sözleşmeliler kadroya alınacak?
Hangi sözleşmeliler kadroya alınacak?
66 vekil aranıyor... AK Parti'de çoğunluk için hesaplar başladı
66 vekil aranıyor... AK Parti'de çoğunluk için hesaplar başladı
Anayasa teklifinde 'aile ve LGBT' konusuna da değinilecek
Anayasa teklifinde 'aile ve LGBT' konusuna da değinilecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

Anayasada beş madde değişecek

Eğitim-öğretim hakkı düzenlenecek. Başörtüsü yüzünden kimse kamu hizmetinden mahrum bırakılamayacak. Kamuda çalışma hakkı hükümleri de revize edilecek.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 08 Ekim 2022 08:30
Yazdır
Anayasada beş madde değişecek

AK Parti'nin başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklif ile anayasada 5 ayrı maddede değişiklik yapılacağı belirtildi. Pazartesi günkü kabine toplantısının gündemine getirilmesi planlanan taslak ile başörtüsü nedeniyle hiç kimsenin ayrımcılığa tabi tutulamayacağı, kamu haklarından yoksun bırakılmayacağı net ifadelerle hükme bağlanması hedefleniyor. AK Parti'nin hukukçu kurmayları ile Adalet Bakanlığının üzerinde çalıştığı taslağa göre, Anayasa'nın 'Kanun önünde eşitlik' başlıklı 10, 'Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasını' düzenleyen 13, 'Eğitim ve öğrenim hakkını' düzenleyen 42, 'çalışma hakkı' başlıklı 49 ve 'Kamu hizmetlerine girme' başlıklı 70'inci madde üzerinde değişiklik yapılması hedefleniyor.

KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK

Bu maddelere eklenecek yeni hükümlerle, 'devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda' olacak. Eğitim ve öğrenim hakkı maddesi 'Kanunda açıkça yazılı olmayan herhangi bir sebeple kimsenin eğitim ve öğrenim hakkını kullanmaktan mahrum edilemeyeceği' kapsamında düzenlenecek. Anayasa'nın 49'uncu maddesinde düzenlenen 'Çalışma hakkı' hükümleri de yine başörtüsüne güvence getirilecek şekilde yeniden yazılıyor. Bu düzenlemeye bağlı olarak 70'inci maddedeki kamu hizmetlerine girme hükümleri de değiştirilecek. Böylece çalışma hayatı, kamu hizmetlerinden yararlanma ve eğitim hayatında başörtüsü nedeniyle ayrımcılığa tabi tutulamayacağı hükme bağlanacak.

YORUMA AÇIK OLMAYACAK

AK Parti kaynakları, başörtüsüne anayasal güvence getirecek değişikliklerin ileride 'Kötü niyetli uygulamaların' önüne geçecek netlikte olacağını kaydetti. AK Parti kurmayları "Yeni düzenlemeler yoruma açık olmayacağı, bunlara aykırı hiçbir düzenleme yapılamayacağı veya uygulamaya gidilemeyeceği şekilde olacak" değerlendirmesini yaptı.

YÜCEL KAYAOĞLU

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Bakan Bilgin, HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'ı kabul etti
Bakan Bilgin, HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'ı kabul etti
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayımlandı
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayımlandı
8 Ekim 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
8 Ekim 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
8 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları
8 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları
Erdoğan'ın Prag'daki sözleri dünya basınının yakın takibinde
Erdoğan'ın Prag'daki sözleri dünya basınının yakın takibinde
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'altılı masa' eleştirisi: Masaların altı başka, üstü başka
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'altılı masa' eleştirisi: Masaların altı başka, üstü başka

Bu Habere Tepkiniz

8 Ekim 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

8 Ekim 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

8 Ekim 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Anayasa Mahkemesi 13 Ekimde 7 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 13 Ekimde 7 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 13 Ekim 2022 tarihli Genel Kurul gündemini açıkladı.
Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

https://www.ataaof.edu.tr
Kurumlar, memuru malul olarak emekliye zorlayabilir mi?

Kurumlar, memuru malul olarak emekliye zorlayabilir mi?

Kurumlar, tedavi süreçleri bitmemiş olmasına rağmen, memurlarını, malul olarak emekliye zorlayabilir mi?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emeklilik talebinden ne zamana kadar vazgeçilebilir?

Emeklilik talebinden ne zamana kadar vazgeçilebilir?

Emeklilik talebinde bulunan bir kamu personeli, emekli olacağını belirttiği tarihten önce veya emeklilik talep tarihinden 1 ay önce, emeklilik talebinden vazgeçebilir. Ancak emekliliğe sevk onayı alındıktan sonra, emeklilik talebinden vazgeçilemez.
FATİH projesi BTR öğretmenlerine öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında ek ders ücreti ödenir mi?

FATİH projesi BTR öğretmenlerine öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı,FATİH Projesi Bilişim Teknolojileri Rehberliği (BTR) görevini yürütmek üzere görevlendirilen ve bu geçici görevi karşılığında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılan öğretmenin ayrıca öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri adı altında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Emeklilikte son 7 yıl hizmet hesabı nasıl yapılır?

Emeklilikte son 7 yıl hizmet hesabı nasıl yapılır?

Emeklilikte, 1260 gün hesabında sigortalılık süresi değil, toplam 7 yıl hizmet toplamı esas alınır
Ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti hesaplamaları haftalık mı, aylık mı yapılır?

Ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti hesaplamaları haftalık mı, aylık mı yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9'uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre fiilen okuttukları her 5 saat ders için eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ödenecek olan ek ders ücretinin haftalık olarak mı, aylık olarak mı belirleneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
YÖK, kadrolarında değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

YÖK, kadrolarında değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı Yükseköğretim Kurumları ile Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 3 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını geçti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 ekim 2022
Türk tanklarına zırh ötesi görüş yeteneği geliyor

Türk tanklarına zırh ötesi görüş yeteneği geliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki FIRAT-M60T modernizasyonu ürünü tanklara, zırh ötesi görüş yeteneği kazandırılacak.
Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Airfryer zararlı mı?

Airfryer zararlı mı?

Air-fryer, fritöz ya da diğer bir hitapla sıcak hava fritözü son dönemde patlayan yeni nesil pişirme yöntemi.