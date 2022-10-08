Tekirdağ'da sosyal medyada terör propagandası yapan 6 kişi tutuklandı
Tekirdağ'da, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ekim 2022 09:30
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG propagandası yaptığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Operasyonda, tabanca, 54 fişek, 80 uyuşturucu hap ve örgütsel içerikli kitap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız