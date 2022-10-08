Bahçeli'den Anayasa değişikliğine destek
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Başörtüsü düzenlemesi) TBMM'ye anayasa değişikliği olarak sunulduğu vakit MHP bunun gerçekleşmesi için elinden gelen gayreti gösterecektir.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ekim 2022 14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtüne anayasal düzenleme ile çözüm önerisine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, destek çıktı.
Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen Siyaset ve Liderlik Okulu 18. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"Bu tartışmayı tamamen sonlandırmak için yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu ortadadır" diyen Bahçeli, TBMM'ye anayasa değişikliği olarak sunulduğu vakit MHP bunun gerçekleşmesi için elinden gelen gayreti gösterecektir." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız