Yozgat'ta yıldırım isabet eden ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde ahıra yıldırım isabet etmesi sonucu 7 büyükbaş hayvanı telef olan üretici yardım istedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ekim 2022 14:55
Kuzgun köyünde hayvancılık yapan Seyit Kocaoğlu'nun ahırına yıldırım isabet etti.
Kontrol ettiğinde ağırdaki 7 büyükbaş hayvanının telef olduğunu gören Kocaoğlu, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerine bildirdi.
Ekipler ahırda inceleme yaparak tutanak tuttu.
Kocaoğlu, yetkililerden yardım istedi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız