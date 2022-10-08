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'Bugün sağlam durmasaydık terör koridorunu Avrupa, Amerika yapardı, biz de bakardık'

"Eğer bugün sağlam olmasaydık bu evlatlarımız fedayı can etmeyi göze almamış olsalardı biz bugün Azerbaycan'da kardeşlerimize Karabağ sevincini hep birlikte yaşatamazdık. Biz Kapalı Maraş'ı 'Açık Maraş' haline getiremezdik. Hakurk'tan Afrin'e kadar terör koridorunu Avrupa, Amerika yapardı, biz de bakardık"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ekim 2022 14:11
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'Bugün sağlam durmasaydık terör koridorunu Avrupa, Amerika yapardı, biz de bakardık'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eğer bugün sağlam olmasaydık bu evlatlarımız fedayı can etmeyi göze almamış olsalardı biz bugün Azerbaycan'da kardeşlerimize Karabağ sevincini hep birlikte yaşatamazdık. Biz Kapalı Maraş'ı 'Açık Maraş' haline getiremezdik. Hakurk'tan Afrin'e kadar terör koridorunu Avrupa, Amerika yapardı, biz de bakardık." dedi.

Bakan Soylu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesinin yeni binasının açılışında, milli ve manevi duyguların yoğunluğu içinde olduklarını belirterek şehit ailelerine, gazilere ve onların ailelerine böyle bir güzel eseri kazandıranlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle ilgili talimatlarının açık ve net olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Biz onlara karşı sorumluyuz. Biz onların çocuklarına karşı sorumluyuz. Evlatlarına, eşlerine, annelerine, babalarına karşı sorumluyuz. Biz kahramanlarımıza karşı sorumluyuz. Biz ne yapsak onların haklarını ödeyemeyiz. Belki ailelerin bizden böyle bir beklentisi yok ama bizim ülkemiz, milletimiz, tarihimiz, onların yaptıkları adına sorumluluğumuz var. Biz burada yalnız değiliz, bunu biliyoruz. İnancımız bize onların şu anda bizim aramızda olduğunu söylüyorlar. Bizim onların öldüğünü zannettiğimizi ama onların diri olduğunu, bizlerle birlikte olduğunu söylüyorlar. Şu anda kahramanca mücadeleyi yapan arkadaşlarımızın yanına gittiğimde hep aynısını söylüyorum: 'Siz burada yalnız değilsiniz. Şehitlerimizin ruhaniyeti ve şehitlerimizin varlığı sizinle beraberdir. Sizin mevzi arkadaşlarınızdır. Sizin muhafızlarınızdır. Sizin siper arkadaşlarınızdır. Operasyonda sizinle omuz omuza beraberlerdir.' Biz buna inanıyoruz. Biz Müslümanız."

- "Onların devrettiği bayrak, bugün dimdik arkadaşlarının elindedir"

Soylu, Kütahya'nın, kurtuluş mücadelesinin baş şehri ve şehitler diyarı olduğunu vurguladı.

Kütahya'nın, insanların kendi ülkeleri, namusları, ay yıldızlı bayrağın nazlı nazlı dalgalanması, ilayı kelimetullah ve ezan için nasıl canlarını feda edebileceğinin, İslam'ın son kalesini nasıl ayakta tutabileceğinin numune şehri olduğunu anlatan Soylu, şöyle konuştu:

"Burada 201 şehidimizin, evladımızın, kahramanımızın, gazimizin, her biri sönmeyen bir yıldız olarak burada nakşedilen bu kahramanlarımızın huzurundayız. Biz bunun farkındayız. Onların bizden istediği birliktir, memleketimizin yükselmesidir, dünyaya medeniyetimizin anlatılmasıdır, nakşedilmesidir. Onların bizden istediği, geride bıraktıklarına sahip çıkılmasıdır, hürmet edilmesidir. Onların bizden istediği uğrana öldükleri bu cennet vatana fedayı can edebilecek evlatlar yetiştirmektir. Onların bizden istediği budur. Allah şahittir. Onlara mahcup olmamak için gece gündüz çalışıyoruz. Şundan emin olunuz: Onların devrettiği bayrak, bugün dimdik arkadaşlarının elindedir. Memleketimizde bugün Allah'a çok şükürler olsun, dün 'Bu dağlar benimdir.' diyenlere, bugün o dağlarda ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı ve 'Bu dağlar bu milletindir.' denilen haykırışlar yükselmektedir Allah'a hamdolsun. Terör örgütlerinin neredeyse herkesi disipline etmeye çalıştığı, korkuttuğu, ürküttüğü bir Türkiye'den bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başkomutanlığında Allah bin kere razı olsun ki kahraman evlatlarımızla beraber savunma sanayimizin yüzde 20'den yüzde 80'e gelmesiyle beraber, kendi insansız hava aracını, kendi Atak helikopterlerini, hücum helikopterini yapabilen, kendi mühimmatını yapabilen kendi profesyonel çalışan o memlekete kendisini adayan yetişen kahraman evlatlarımızla büyük bir mücadele veriyoruz."

- "Bu memleket sadece toprağın üzerinde olanlar değildir"

İçişleri Bakanı Soylu, son dönemde Türkiye'nin çevresinde yaşanan bazı gelişmelere de değinerek şunları kaydetti:

"Eğer bugün sağlam olmasaydık biz bugün Doğu Akdeniz'de olamazdık. Eğer bugün sağlam olmasaydık bu evlatlarımız fedayı can etmeyi göze almamış olsalardı biz bugün Azerbaycan'da kardeşlerimize Karabağ sevincini hep birlikte yaşatamazdık. Biz Kapalı Maraş'ı 'Açık Maraş' haline getiremezdik. Hakurk'tan Afrin'e kadar terör koridorunu Avrupa, Amerika yapardı, biz de bakardık. Sizin evlatlarınızın ortaya koyduğu cesaret, fedayı can, sizin evlatlarınızın ortaya koyduğu bir millet için bir memleket için neler yapılabildiği anlayışı bugün sadece bize bir şeyler kazandırmadı. Gelecek nesillerimize, her birine numune oldu, her birine örnek oldu. Onlar bize çok şey öğrettiler. Onlar bize ahlakı, anneyi, babayı, fazileti, toprağı, vatanı, sevgiyi, bayrağı... Onlar bize çok şey öğrettiler. Hala öğretmeye devam ediyorlar. Onların mezarları bize birer öğreticidir. Şehit olduklarında arkalarından yürüdüğümüz, tabutlarını omuzumuza verdiğimiz zaman ay yıldızlı bayraklarla donanmış, herkesin tekbirlerle o yürüyüşü bize çok şey öğretiyor. Zihnimize, çocuklarımıza, gelecek nesillerimize, bu milletin birliğine çok şey öğretiyor. Bu memleketi sadece toprağın üzerinden varsayanlara sesleniyorum: Bu memleket sadece toprağın üzerinde olanlar değildir. Bugünkü yaşayanlar değildir. Bu memleket için fedayı can edenlerdir, toprağın altından bize bakanlardır, manevi büyüklerimiz, önderlerimizdir, şehitlerimizdir. Etrafımızdaki coğrafyanın dönüp Türkiye'ye bakıp dua etmeleri, 'Allah'ım bu Müslüman yurduna sen zeval getirme' demelerinin sebebi de tam da budur. Allah'a çok şükür onların sayesinde bugün ayaktayız, dünyaya meydan okuyoruz. Eskiden Amerika parmak sallardı, 'Şuraya giremezsin buraya giremezsin. Sana şu silahı, bu silahı vermem. Sana şunu yaptırmam.' Bugün ne kadar parmak sallarsa sallasın, 'Biz seni dinlemiyoruz' diyen, 'Biz geleceğimiz, hürriyetimiz, bağımsızlığımız için bedel ödemeye hazırız' diyen bir Türkiye var."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün terörist sayısı 120'nin altına düştü, Türkiye içinde. Dağları tek tek temizliyoruz. Hiç endişe etmeyin. Hiç merak etmeyin. 29 Ekim 2023'de bu coğrafyanın içinde yani 785 bin kilometrekarenin içinde göreceksiniz, Allah bize nasip edecek, o dağlarda bir tek terörist kalmayacak." dedi.

Soylu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesinin yeni binasının açılışında, herkesin bir imtihanda olduğunu söyledi.

Bu dünyanın geçici olduğunu belirten Soylu, şöyle konuştu:

KAPAT [X]

"Cenabı Allah'ın bir sınavıyla karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz. Esasın hayır olduğunu, öteki dünya olduğunu, sonsuzluğun orada olduğunu hep beraber biliyoruz. Çok kısa bu dünya. Biz bunun farkındayız. Karşı karşıya kaldığınız sıkıntıları biliyoruz. Şunu ifade etmek istiyorum. O kadar yüce, o kadar büyük cevaplar veriyorlar ki 'Anne vatan sağ olsun' diyor. 'Beş evladım daha var, memleketime feda olsun' diyor. Bunlar öyle kolay söylenecek cümle değildir. Anne parçasını alıp veriyor. Baba parçasını alıp veriyor. Bunu birçok kez söylüyoruz, nasip işidir. Hizmet nasip işidir."

Soylu, şehitlik ve gaziliğin nasip işi olduğunu dile getirerek, "Keşke Allah bana da nasip etse. Bütün yüreğimle, bütün gönlümle arzu ediyorum ve istiyorum. Dünyada bundan daha büyük bir şeref yoktur. Peygamber Efendimize komşu olmak, Cenab-ı Allah'ın cennetiyle, cemaliyle müşerref olmak. Bundan daha büyük bir şeref yoktur. Daha büyük bir onur yoktur. Evet ateş düştüğü yeri yakar, doğru ama bu sınavın da böyle kendine ait bir mükafatı var." ifadesini kullandı.

- "Hep birlikte çok güçlü adımlar atacağız"

Terörle mücadeleye değinen Soylu, şunları kaydetti:

"Bugün terörist sayısı 120'nin altına düştü, Türkiye içinde. Dağları tek tek temizliyoruz. Hiç endişe etmeyin. Hiç merak etmeyin. 29 Ekim 2023'de bu coğrafyanın içinde yani 785 bin kilometrekarenin içinde göreceksiniz, Allah bize nasip edecek, o dağlarda bir tek terörist kalmayacak. Biz hep birlikte çok güçlü adımlar atacağız. Cumhuriyetin birinci asrını hep beraber geçirdik. Nasip olursa ikinci asrına doğru hep beraber yürüyeceğiz. İnşallah bu asır Türkiye asrı, bu asır Türkiye yüzyılı olacak. Bize bırakılan emanetlerin ne olduğunun farkındayız ama biz bize bırakılandan çok daha fazlasını gelecek nesillerimize ve gelecek asırlara bırakmalıyız. İmkanımız daha fazla. Daha güçlü işler yaptık. Daha büyük işler yaptık. Biz yaptıkça bu yıldızlarımız şenlenecek. Biz yaptıkça, 'Fedakarlıklarımızın karşılığı bu ülkede bulunuyor' diye oradan bizlerle beraber halleşecekler. Biz buna inanıyoruz. Allah bizi size mahcup etmesin."

Soylu, dernek binası için emeği geçen ve gayret gösteren, bu dünyasını ve öteki dünyasını bu adımla mamur edenlere minnet ve şükranlarını ifade ederek, "Allah razı olsun. Gerçekleştirilecek, tam da bu kahraman şehre yakışacak müzenin de bu eseri taçlandıracağına olan inancım tamdır. Biz emrinize amadeyiz. Gücümüzün yettiği ölçüler içerisinde gönlünüz gönlümüz, sevginiz sevgimizdir." diye konuştu.

Törene, Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İshak Gazel, Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve Kütahya Şube Başkanı Asım Okat ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

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