Bursa'da halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsünde fenalaşan yolcu, şoför tarafından hastaneye götürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ekim 2022 15:09
- Olay, araç içi güvenlik kamerasınca görüntülendi
Okuluna gitmek için otobüse binen lise öğrencisi Y.H'nin (15) rahatsızlandığını fark eden yolcular yanına gitti.
Diğer yolcuları indirerek İnegöl Devlet Hastanesi'ne doğru hareket eden şoför Selahattin Bila, yolda gördüğü jandarma ekibinden yardım istedi.
Trafikte sıkışmaması için jandarma ekibinin yardımıyla hastaneye ulaşan Bila, öğrencinin tedavisine başlanmasını sağladı.
"Kalp ritminin yavaşladığı" öğrenilen Y.H, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Araç içinde yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız